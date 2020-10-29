Готуємося до холодів: обслуговуємо свічки розжарювання

Справні свічки розжарювання – головна умова впевненого запуску дизельного двигуна при низьких температурах.

Експерти компанії Bosch рекомендують не упускати момент і вчасно провести перевірку, обслуговування і, при необхідності, заміну свічок розжарювання.

Головне завдання свічок розжарювання – забезпечувати займання палива за рахунок розігріву повітряної суміші в камері згоряння до температури 800 – 850 градусів. Крім цього, вони є важливою частиною роботи вихлопної системи, підтримують в робочому стані клапан рециркуляції відпрацьованих газів, а також допомагають проводити регенерацію дизельного фільтру сажі.

Свічки розжарювання працюють цілий рік, тому напередодні настання сезону холодів особливо важливо перевірити їх стан. Адже якщо одна свічка розжарювання відмовить влітку, ви, швидше за все, цього навіть не помітите. А ось якщо проблеми виникнути в мороз, запустити двигун навряд чи вдасться.

Симптоми несправності свічок розжарювання дизельного двигуна:

підвищене димоутворення (особливо при холодному пуску);

гучні шуми згоряння до досягнення робочої температури;

нерівномірна робота прогрітого двигуна;

зниження потужності або підвищення рівня споживання палива.

Вимірювання напруги швидко покаже, чи справні свічки напруження або їх необхідно замінити. У разі заміни необхідні високоякісні свічки розжарювання з тривалим терміном служби, наприклад, Bosch Duraterm. Вони виготовлені зі спеціального сплаву NiCrFe, який забезпечує захист від теплових ударів, вібрації і корозії. Заміна повного комплекту свічок розжарювання обійдеться набагато дешевше, ніж якщо міняти їх по черзі.

Запобігти заїданню і корозію можна легко і ефективно. Для цього потрібно злегка послабити всі свічки розжарювання, не знімаючи їх повністю, перед тим, як знову затягнути. Таким чином, можна звести до мінімуму ризик, що свічка застрягне.

При затягуванні свічок необхідно скористатися динамометричним ключем. А величина крутного моменту вказана виробником автомобіля в інструкції по експлуатації.

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