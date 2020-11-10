Готуємо кондиціонер до зимового періоду: 5 питань і відповідей

АвтоОбоз спільно з фахівцями компанії Bosch розбирався, як правильно користуватися кондиціонером в холодну пору року.

Автомобільні кондиціонери асоціюються в першу чергу з літом і спекою. Проте, настання холодів – не привід забувати про них до наступного літа. Навпаки, необхідно грамотно підготувати кондиціонер до зими і періодично включати його в цей період, щоб подбати про його надійну роботу в майбутньому.

Готуємо кондиціонер до зимового періоду newspressuk.com

Чому автомобільний кондиціонер потрібно включати взимку?

Вузли системи кондиціонування потребують мастилі. В її якості виступає холодоагент, що циркулює по трубках кондиціонера. Якщо система простоює і не діє, тонка масляна плівка стікає вниз, залишаючи деталі без захисту. При наступному включенні якийсь час система буде працювати "всуху", що загрожує її деталям передчасним виходом з ладу через підвищене тертя і забруднення частинками сміття.

Для чого може стати в нагоді кондиціонер взимку?

Охолоджувати повітря в морози, звичайно, немає необхідності. Однак за допомогою кондиціонера можна вирішити інші актуальні сезонні проблеми: наприклад, запотівання скла. У режимі замкнутої циркуляції (тобто без забору повітря зовні) він швидко осушує повітря в салоні, а разом із зайвою вологою зникає і непотрібний конденсат.

Готуємо кондиціонер до зимового періоду newspressuk.com

З якою періодичністю кондиціонер необхідно включати взимку?

Фахівці рекомендують робити це не рідше ніж раз на місяць, а ще краще кожні 2-3 тижні. Необов'язково надовго, достатньо кількох хвилин, щоб відновився шар мастила на деталях системи кондиціонування. Але головне, не забудьте перед включенням кондиціонера гарненько прогріти повітря в салоні за допомогою грубки, інакше він просто не запуститься.

Готуємо кондиціонер до зимового періоду newspressuk.com

Чому кондиціонер відмовляється включатися на морозі?

Для цього буває достатньо, щоб температура в салоні опустилася трохи нижче нуля градусів. Правда, відбувається це не стільки з вини "мінуса" за бортом, а через падіння тиску фреону в системі, яка відповідно до законів фізики дає про себе знати саме в холодну погоду і "лікується" дозаправкою кондиціонера. Навіть повністю справна система за рік втрачає в середньому 10% свого об'єму. Якщо ж її герметичність з якоїсь причини порушена, ці втрати будуть ще більш відчутними. І якщо в спеку тиск підтримується на достатньому рівні через високу температуру навколишнього середовища, то в холодну погоду недолік рівня фреону стає очевидним. Заправляти автомобільний кондиціонер холодоагентом потрібно раз в 1-2 року, причому в умовах СТО, оскільки для цього застосовується спеціалізоване обладнання.

Готуємо кондиціонер до зимового періоду newspressuk.com

Як готувати кондиціонер до зими?

До настання холодів необхідно зробити системі кондиціонування "генеральне прибирання". Якщо цього не зробити, в пилу, пилку і частинках сміття, які потрапляють в радіатори і фільтри системи очищення повітря разом з повітрям з вулиці, почнуть розмножуватися бактерії і грибки. В результаті перше ж весняне включення кондиціонера замість приємної свіжості подарує вам абсолютно інші відчуття.

Готуємо кондиціонер до зимового періоду newspressuk.com

Багато автолюбителів намагаються вирішити проблему неприємного запаху в салоні використанням спеціальних антисептичних спреїв. Але вони краще підходять в якості профілактичного заходу і рятують не від усіх проблем. Так, якщо засмічено дренажний отвір випарника, спреєм його не прочистити. Тому один-два рази на рік кондиціонер потрібно чистити, а салонні фільтри-міняти.

Дотримуючись цих нескладних правил, ви зможете не тільки бути впевненими в тому, що ваш кондиціонер благополучно перезимує і допоможе зустріти весну і тепло з задоволенням.

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