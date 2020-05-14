Ситуація, коли на приладовій панелі авто загоряється індикатор низького рівня палива, знайома кожному автомобілісту.

Але якщо для одних це сигнал скоріше відправитися на АЗК, то інші продовжують їздити "на лампочці". До чого це може привести, розповідають фахівці компанії Bosch.

Голодна дієта: чому не можна їздити "на лампочці" newspress.co.uk

Знос паливного насоса

Першим від регулярної їзди "на лампочці" страждає паливний насос. Справа в тому, що паливо для нього виступає свого роду охолоджувальною рідиною і мастилом. А коли бензину або солярки мало, замість них насос починає захоплювати повітря і працювати в буквальному сенсі на знос. У підсумку він може вийти з ладу, а власнику авто доведеться не тільки витрачатися на новий насос, але і на роботу по його заміні.

Першим від регулярної їзди "на лампочці" страждає паливний насос newspress.co.uk

Для власників машин із дизельним мотором наслідки навіть разового попадання повітря в паливну систему можуть бути куди більш серйозними: автомобіль просто відмовиться заводитися, і в кращому випадку знадобиться повне прокачування всієї системи, а в гіршому – заміна ПНВТ і форсунок.

Засмічення паливних фільтрів

Частинки сміття і бруду неминуче потрапляють у бензобак разом із паливом, заправляємо ми 50 літрів або 5. А оскільки бензобак – це не чайна кружка і перед кожним застосуванням його не промиєш, з часом цей бруд осідає на дні у вигляді осаду. І чим менше в баку палива, тим вища питома вага осаду в бензині або дизелі. Це призводить до збільшення навантаження на паливний фільтр і більш частої його заміни. Основними симптомами того, що така заміна необхідна, є підвищена витрата палива і недостатня динаміка при розгоні.

Частинки сміття і бруду неминуче потрапляють в бензобак разом із паливом newspress.co.uk

Утворення конденсату і скупчення води в баку

Повітря в бензобаку є завжди і в ньому завжди присутня волога. Через перепад температур вона осідає на стінках бака у вигляді конденсату, який поступово стікає в паливо. Оскільки вода важча, то вона опускається на дно бака і накопичується там. Мала кількість палива проблему тільки посилює: чим його менше, тим більше повітря, а значить, простору для утворення конденсату.

Скупчення води в баку здатне викликати найсерйозніші проблеми newspress.co.uk

Згодом води на дні паливного бака накопичується стільки, що паливний насос починає "підсмоктувати" її разом із пальним. І, на відміну від твердих частинок бруду, звичайний фільтр цю воду затримати не здатний. А ось вона цілком здатна викликати найсерйозніші проблеми – від падіння потужності двигуна до його виходу з ладу, особливо якщо мова йде про "дизель".

З урахуванням усього перерахованого вище, в компанії Bosch рекомендують стежити за рівнем пального і за можливості уникати тривалої їзди "на лампочці".

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