Економія або безпека: чому сезонні краще всесезонних

Команда АвтоОБОЗ спробувала розібратися, чому шини краще міняти, ніж їздити на всесезонних.

Літні шини не бояться високих температур і впевнено почувають себе в дощ nokiantyres.com

Як і будь-який компромісне рішення, всесезонні шини помітно поступаються літнім в теплу погоду і зимовим – в мороз. При температурі понад 10 градусів всесезонні шини не можуть змагатися з літніми, коли мова заходить про зчепленні з дорогою, стабільность та керованость. А, значить, на перший план виходить безпека.

По твердості гумова суміш всесезонних шин займає проміжну позицію між м'якою зимовою і твердої літньої. Протектор відносно низький, малюнок наноситься ширше і глибше, ніж у літній, але не так глибоко, як у зимовій.

Як правило, у таких шин немає широких поздовжніх канавок, здатних відводити велику кількість води із зони контакту. І це ще один недолік всесезонних моделей – в дощ аквапланування на якісних літніх шинах розвивається значно пізніше.

У дощ аквапланування на якісних літніх шинах розвивається значно пізніше nokiantyres.com

У спекотну погоду склад гумової суміші сприяє підвищеному зносу – в результаті всесезонна шина "проживе" менше літньої.

Літні шини не бояться високих температур і впевнено почувають себе в дощ. У складі гумової суміші літніх шин Nokian Tyres присутній силика, натуральні масла і частинки сажі – такий компаунд забезпечує високі показники зчеплення при достатній жорсткості і зносостійкості шини, а масло сосни перешкоджає перегріву і зводить до мінімуму опір коченню на гарячому асфальті.

Літні шини гарантують меншу витрату за рахунок більшої жорсткості покришки і меншого тертя nokiantyres.com

Крім того, якщо мова заходить про економію, варто подумати про такий важливий показник, як паливна економічність. Літні шини гарантують меншу витрату за рахунок більшої жорсткості покришки і меншого тертя.

Можна зробити висновок, що використання всесезонних шин виправдано навесні і восени, коли протягом доби температура може піднятися до 5 градусів і потім опуститися нижче 10 градусів. Але вже з першим потеплінням літні шини отримують серйозну перевагу в їздових характеристиках.

Чи варті економити на сезонних шиномонтажах? Кожен автовласник вирішує сам, які шини вибрати. Але витрати на шиномонтаж – це єдина економія від всесезонних шин. Адже при рівному пробігу, за один і той же період часу середньостатистичний автомобіль витратить або по одному комплекту літніх і зимових шин, або два комплекти всесезонних.

Витрати на шиномонтаж – це єдина економія від всесезонних шин nokiantyres.com

Висока витрата палива, швидка зношуваність, зниження безпеки та інші недоліки "всесезонки" нівелюють навіть її невисоку ціну. Досвідчені водії рекомендують не економити на власному здоров'ї та безпеці, а купувати шини по сезону.

Багатий вибір на будь-який смак

Nokian Tyres пропонує широкий асортимент літніх шин для всіх типів авто: компактних моделей для міста, кросоверів і позашляховиків, потужних спортивних машин, а також електрокарів і гібридів.

Nokian Hakka Green 2 адресована власникам компактних міських авто. За рахунок складу гумової суміші і оптимізованого малюнка протектора ці шини мають підвищену зносостійкість і допоможуть істотно заощадити паливо.

Nokian Hakka Green 2 nokiantyres.com

Nokian Hakka Black 2 – гідний вибір для любителів високих швидкостей на спортивних і потужних авто. Ця модель гарантує відмінну керованість і передбачувана поведінка автомобіля при активній їзді як по прямій, так і в швидких поворотах.

Nokian Hakka Black 2 nokiantyres.com

Nokian Hakka Blue 2 – шини, найкраще проявляють себе при мінливій погоді. Вони дозволяють зберегти контроль над автомобілем навіть під час їзди в сильну зливу.

Nokian Hakka Blue 2 nokiantyres.com

Nokian Hakka Black 2 і Hakka Blue 2 існують також в SUV-версіях – для кросоверів і позашляховиків. Водій може бути впевнений в тому, що він безпечно добереться до місця призначення: боковини цих шин захищені від раптових проколів і порізів завдяки надміцним волокнам арамида в складі.

Nokian Hakka Black 2 SUV nokiantyres.com

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