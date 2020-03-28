Незважаючи на об'єктивні труднощі, пов'язані з епідемією COVID-19, мережа шинних центрів Vianor продовжує роботу і гарантує клієнтам якісний сервіс.

Звернувшись в мережу шинних центрів Vianor можна в одному місці отримати широкий спектр послуг для автомобіля: обслужити кондиціонер, акумулятор і гальмівну систему, провести діагностику ходової, регулювання кутів розвалу-сходження, замінити масло і фільтри, виконати ремонт вихлопної системи.

Таким чином, всі технічні питання можна вирішити без тривалих роз'їздів по декількох СТО, що дуже важливо в період карантину.

Допомога на карантині: VIANOR продовжує обслуговування клієнтів nokiantyres.ua

Природно, що в шинному центрі Vianor можна провести діагностику і ремонт шин, а якщо пошкодження занадто серйозне, або ж шина зношена – можна придбати новий комплект. У шинних центрах Vianor представлений широкий асортимент шин Nokian Tyres для легкових і комерційних автомобілів.

На шини Nokian Tyres, куплені в центрах Vianor, поширюється розширена Hakka-гарантія. Якщо шина пошкоджена в результаті наїзду на бордюр, порізу об гострі краї ями або випадкового цвяха, вам відремонтують або замінять її безкоштовно.

Ще однією важливою перевагою обслуговування в Vianor є Hakka-готель: після шиномонтажу клієнт може залишити несезонний комплект в шинному центрі, де вони будуть зберігатися до наступного сезону на спеціальному складі з дотриманням всіх необхідних умов.

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Nokian Tyres представила новинку для зимової експлуатації.

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