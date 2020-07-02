Серед сервісів для онлайн-замовлення автівок з’явився додаток, що проголошує мету підвищувати культуру користування таксі в Україні. Розповідаємо, як розробники наважилися запустити додаток для виклику автівок комфорт-класу під час кризи та чим Cab вирізняється з-посеред інших сервісів для замовлення таксі.

Cab — не новачки на ринку. Додаток створено компанією, що раніше запустила суміжний проєкт White cab — таксопарк, яким кияни користуються вже понад три роки.

Під час карантину служба перевозила пасажирів з 50% знижкою. Зважаючи на кризові умови, Cab вирішили не припиняти дисконт-програму: користувачі додатку пересуватимуться містом з 45% знижкою до початку серпня.

Сab вже доступний для завантаження в Apple Store та Google Play. Окрім можливості замовити таксі в кілька кліків, додаток має інші базові функції:

- Фіксована ціна;

- Можливість вказати до 4 зупинок;

- Збереження популярних маршрутів;

- Оплата карткою або готівкою;

- Цілодобова служба підтримки, що готова розглянути будь-яку скаргу чи побажання.

Наразі користувачам Cab доступна опція замовлення автівки категорії підвищеного комфорту White cab — за назвою власного автопарку. Компанія проголошує наміри змінювати уявлення про якість послуг таксі та дотримується високих стандартів сервісу, які формують тариф.

Cab — новий додаток для виклику таксі комфорт класу в Києві. Чим сервіс відрізняється від конкурентів?

Що пропонує пасажирам White cab:

1. Нові автівки з середнім віком 1,5 роки (середній вік авто аналогічної категорії на ринку — 10 років). Автівки купують у сертифікованих українських дилерів. На виклик приїде Volkswagen Polo чи Hyundai Accent. Машини старше трьох років до роботи не допускаються.

2. Офіс White cab розташовано в Києві — обов’язковою частиною роботи є особистий контакт з водіями. Компанія ретельно стежить за якістю роботи працівників та станом автівок, здійснює регулярне техобслуговування автопарку.

3. Вихід кожної автівки на маршрут здійснюється тільки після проходження щоденної

перевірки стану машини через систему фотоперевірок. Перед початком роботи водії також фотографують себе та документи — компанія ручається за імідж та профпридатність працівників. А також за косметичний стан автівок.

4. Ретельний відбір водіїв. Не тільки за високим професійним стажем, але й за етичними показниками. Пасажира не діставатимуть балачками та спитають, яку музику він хоче слухати. Водії White cab не палять в автівках.

5. Кожна автівка обладнана дитячим кріслом-бустером. Без жодних доплат. Є можливість перевозити до трьох дітей всіх вікових категорій (від народження до трьох років) з комплектацією бустерами Chicco та повнорозмірними кріслами Evenflo.

6. Контроль швидкості в реальному часі. У разі систематичного порушення правил водій не допускається до роботи.

Cab — новий додаток для виклику таксі комфорт класу в Києві. Чим сервіс відрізняється від конкурентів?

В майбутньому користувачі Cab матимуть можливість викликати різні категорії автівок. Запуск наступної планується вже у серпні — категорія Just стане відповідником "економу", проте з принципово новим підходом до формування тарифу. "Just вирізнятиметься з-поміж автівок аналогічної категорії конкурентів і вищим рівнем сервісу, і нижчою ціною", — обіцяють розробники.