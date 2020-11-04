Безпека в ваших руках: як розпізнати несправності рульового управління

Рульове управління – одна з найвідповідальніших і найбільш технічно складних систем автомобіля, а будь-яка її несправність може виявитися фатальною.

За допомогою фахівців Bosch АвтоОбоз розбирався, за якими ознаками визначити проблему і як її вирішити.

Шуми, зміна у відчуттях при маніпуляціях з кермом, стуки – про несправності в системі рульового управління можуть говорити різні ознаки. Загальне правило в будь-якому з цих випадків полягає в необхідності огляду вашого автомобіля фахівцем. Адже рульова система і її компоненти в силу своєї складності, як правило, підлягають не ремонту, а заміні. Найкраще звернутися за допомогою на спеціалізоване СТО, де є необхідне діагностичне обладнання та кваліфікований персонал.

Ознаки неполадок рульового управління:

• стуки і биття в рульовому управлінні і на рульовому колесі;

• збільшення люфту рульового колеса;

• збільшення зусилля, необхідного для обертання рульового колеса;

• шум у гідропідсилювачі рульового управління;

• підтікання робочої рідини.

Причини і наслідок

Стуки та інші неприродні звуки при повороті рульового колеса можуть говорити про проблеми в гідропідсилювачі: низькому рівні робочої рідини, розбалансуванні, зносу приводного ременя насоса системи рульового управління, протечках і падінні тиску в системі. І якщо робочу рідину можна просто долити, то всі інші проблеми можуть вимагати більш серйозного ремонту.

Обслуговання та ремонт рульового керування newspress.co.uk

Збільшення люфту рульового колеса може говорити, як про нестачу робочої рідини в системі гідропідсилювача керма, так і про знос або поломку опор підшипників, рульових тяг і рульової рейки, а також про поломку її кріплення.

Збільшення зусилля на кермі зазвичай виникає в результаті все того ж недостатнього рівня робочої рідини в системі гідропідсилювача керма, і це зрозуміло – гідропідсилювачу просто нічим "допомогти" водієві. Але можуть бути і більш серйозні причини: ослаблення або знос приводного ременя насоса рульової системи, протікання в системі гідропідсилювача рульової системи, поломка кріплень рульової рейки. У всіх цих випадках без кваліфікованої допомоги, як правило, не обійтися.

Одна з найчастіших причин поломок рульового управління – порушення правил експлуатації автомобіля. Йдеться про порушення термінів і періодичності обслуговування системи рульового управління, використання неякісних комплектуючих або дешевої робочої рідини для системи гідропідсилювача.

Обслуговання та ремонт рульового керування newspress.co.uk

Також важливо відзначити, що справність системи рульового управління тісно пов'язана зі станом коліс. Тиск в шинах і ступінь їх зносу, правильність балансування – все це впливає на те, як автомобіль слухається керма. Якщо зі станом коліс є проблеми, то рульова система буде випробовувати підвищені навантаження і може вийти з ладу.

Обслуговання та ремонт рульового керування newspress.co.uk

Системи рульового управління розраховані на роботу протягом всього терміну служби транспортного засобу. Деякі компоненти, наприклад, рульові тяги, можуть замінюватися у міру зносу. Однак бувають ситуації, коли заміні підлягає вся рульова система цілком.

Якщо вам довелося зіткнутися з такою ситуацією, то в компанії Bosch рекомендують скористатися послугами спеціалізованих СТО, які мають кваліфікованих фахівців, фірмове обладнання та прямі контакти з виробниками необхідних запчастин і комплектуючих.

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