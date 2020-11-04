Безпека в ваших руках: як розпізнати несправності рульового управління

Рульове управління – одна з найвідповідальніших і найбільш технічно складних систем автомобіля, а будь-яка її несправність може виявитися фатальною.

За допомогою фахівців Bosch АвтоОбоз розбирався, за якими ознаками визначити проблему і як її вирішити.

Шуми, зміна у відчуттях при маніпуляціях з кермом, стуки – про несправності в системі рульового управління можуть говорити різні ознаки. Загальне правило в будь-якому з цих випадків полягає в необхідності огляду вашого автомобіля фахівцем. Адже рульова система і її компоненти в силу своєї складності, як правило, підлягають не ремонту, а заміні. Найкраще звернутися за допомогою на спеціалізоване СТО, де є необхідне діагностичне обладнання та кваліфікований персонал.

Ознаки неполадок рульового управління:

• стуки і биття в рульовому управлінні і на рульовому колесі;

• збільшення люфту рульового колеса;

• збільшення зусилля, необхідного для обертання рульового колеса;

• шум у гідропідсилювачі рульового управління;

• підтікання робочої рідини.

Причини і наслідок

Стуки та інші неприродні звуки при повороті рульового колеса можуть говорити про проблеми в гідропідсилювачі: низькому рівні робочої рідини, розбалансуванні, зносу приводного ременя насоса системи рульового управління, протечках і падінні тиску в системі. І якщо робочу рідину можна просто долити, то всі інші проблеми можуть вимагати більш серйозного ремонту.

Збільшення люфту рульового колеса може говорити, як про нестачу робочої рідини в системі гідропідсилювача керма, так і про знос або поломку опор підшипників, рульових тяг і рульової рейки, а також про поломку її кріплення.

Збільшення зусилля на кермі зазвичай виникає в результаті все того ж недостатнього рівня робочої рідини в системі гідропідсилювача керма, і це зрозуміло – гідропідсилювачу просто нічим "допомогти" водієві. Але можуть бути і більш серйозні причини: ослаблення або знос приводного ременя насоса рульової системи, протікання в системі гідропідсилювача рульової системи, поломка кріплень рульової рейки. У всіх цих випадках без кваліфікованої допомоги, як правило, не обійтися.

Одна з найчастіших причин поломок рульового управління – порушення правил експлуатації автомобіля. Йдеться про порушення термінів і періодичності обслуговування системи рульового управління, використання неякісних комплектуючих або дешевої робочої рідини для системи гідропідсилювача.

Також важливо відзначити, що справність системи рульового управління тісно пов'язана зі станом коліс. Тиск в шинах і ступінь їх зносу, правильність балансування – все це впливає на те, як автомобіль слухається керма. Якщо зі станом коліс є проблеми, то рульова система буде випробовувати підвищені навантаження і може вийти з ладу.

Системи рульового управління розраховані на роботу протягом всього терміну служби транспортного засобу. Деякі компоненти, наприклад, рульові тяги, можуть замінюватися у міру зносу. Однак бувають ситуації, коли заміні підлягає вся рульова система цілком.

Якщо вам довелося зіткнутися з такою ситуацією, то в компанії Bosch рекомендують скористатися послугами спеціалізованих СТО, які мають кваліфікованих фахівців, фірмове обладнання та прямі контакти з виробниками необхідних запчастин і комплектуючих.

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