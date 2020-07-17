Столичний Інститут споживчих експертиз перевірив газ на українських АЗС на відповідності національним стандартам.

Вперше за 2 роки вартість автомобільного газу досягла 50 відсотків вартості бензину, і продовжує підвищуватися. У деяких мережах ціна близько 12 грн за літр, що не дуже тішить власників авто з ГБО. Крім того, деякі компанії лобіюють введення додаткових мит на імпортні газ та дизель.

Автомобільний газ в Україні: "якість покращилася, але багато хто грішить" недоливом ". Фото: newspress.co.uk

У такій ситуації у багатьох недобросовісних трейдерів з'являється спокуса "похімічити" з якістю автогазу або точністю наливу. Фахівці столичного Інституту споживчих експертиз вирішили перевірити якість газу, яке пропонується українським автомобілістам. Контрольний відбір проб з подальшою перевіркою в сертифікованій лабораторії виявив серйозні відмінності газу різних примірників.

Вибір зроблен

"Під приціл" потрапили великі всеукраїнські мережі АЗС (Shell, БРСМ Нафта, ОККО, Glusco, Amic,), столична мережа (КLO), кілька великих регіональних операторів (Sun Oil, Marshall, Avantage 7) і "бочки", тобто незаконні заправки. До речі, кількість останніх значно зменшилася останнім часом, але зустріти їх на дорозі все ще можна. Експерти відбирали проби в спеціальний пробовідбірник, після чого зразки доставлялися в лабораторію.

Скільки "задувають"?

Точність заправки газом – самий критикований водіями параметр. Багато автомобілістів заміряють пробіги і скаржаться на те, що заправляють їм газу більше, ніж становить ємність балона. За нормативами недолив може становити не більше 1%, але добитися такого результату на колонці досить складно. Експерти відбирали по 5 літрів газу на кожній з АЗС, була заміряна маса порожнього відбірників, потім маса повного, і за формулою з урахуванням щільності, перерахована в обсяг. Підсумки виявилися дуже полярними, і не завжди радісними для споживачів.

У зразку Power Gas на заправках Shell був виявлений кращий результат – тут "налили" навіть більше сплаченого – 5,05 л. Судячи з усього, компанія дуже дорожить статусом серйозної міжнародної компанії, тому вкрай педантично ставиться до повірки обладнання.

Не відстає по точності і мережа БРСМ Нафта – 5,03 л. На КLO також паливо відпустили рівно по чеку. Але, заправки Marshall і Avantage 7 залили по 4,6 л замість оплачених 5, а "нелегали" і зовсім відпустили 3,92 л. І якщо перші два випадки ще можна списати на економію на своєчасному обслуговуванні колонок, то в разі "бочки" здається, що покупця свідомо вводять в оману. Виходить, що низька ціна на стелі не корелює з кількістю кілометрів, які проїде авто. У підсумку, ефект бажаної економії не досягається.

Що показали лабораторні дослідження?

У лабораторії зразки насамперед тестувалися на відповідність вимогам профільного ГОСТу за показником "Компонентний склад". Як відомо, автомобільний газ складається з суміші пропану і бутану, а також інших вуглеводнів (изобутана, пропілену, етану, етилену і т.д.). Для різних пір року кількісний вміст суміші може бути різний – влітку це приблизно 40:60 (пропану до бутану), взимку ж навпаки – 60:40. Чим більше пропану в газі, тим вище тиск насичених парів і тим краще пускові якості і робота паливної апаратури в зимовий період експлуатації.

Результати лабораторних досліджень. фото: expertise.in.ua

Наше дослідження показало, що всі учасники вклалися в норматив, але розкид реальних показників виявився досить значним. Найкраще співвідношення показав зразок Power Gas на заправках Shell – 60 пропану і 35 бутану. Такі цифри дозволяють забезпечити найбільш повне згорання суміші, а значить, і забезпечить динаміку при збереженні економічності їзди. Також в цьому зразку зафіксовані низькі значення вмісту шкідливого для паливної системи пропілену.

У лабораторії зразки насамперед тестувалися на відповідність вимогам профільного ГОСТу. фото: expertise.in.ua

До групи лідерів експерти також віднесли автомобільний газ мережі АЗС БРСМ Нафта (59:36). Варто відзначити і результат зразка КLO, що має добре збалансований склад компонентів (58:37), а також низький вміст пропілену.

Важливими є також марки скрапленого газу. Основних дві – ПБА (пропан-бутан автомобільний) і СПБТ (суміш пропану бутану технічна). У чому різниця? Перша марка – очищений газ, адаптований під використання в автомобілях, друга – більш "брудний", призначений для побутових потреб, наприклад, опалення.

За вимогами до СПБТ допускається рідкий залишок до 1,6%, а для ПБА наявність залишку не допускається. Наявність рідкого залишку в СПБТ при його використанні в автомобілях веде до накопичення залишку в баках, засмічення фільтрів, несправностей паливної апаратури.

На відміну від минулих досліджень Інституту, в цей раз все зразки виявилися саме автомобільним газом, рідкого залишку не було виявлено ні в одній пробі.

І нарешті, був перевірений ще один важливий параметр – щільність газу. Чим вона більше, тим більше при інших рівних пробіг на одній заправці. У цьому параметрі найвищі показники продемонстрували зразки мереж БРСМ Нафта і Shell – відповідно, 540,2 та 540,5 кг/м3. А ось у Avantage 7 і "бочки" газ виявився найменш щільним – 530 і 525,6 кг/м3.

Великі мережі продають більш "чистий" газ, а інші привертають низькою ціною

Незважаючи на значне зростання цін, за останній рік якість автомобільного газу покращився. Газ на заправках став дійсно "автомобільним" – "брудного" побутового газу вже немає, хоча ще рік тому його продавали масово. Безумовно, різниця є – великі солідні мережі намагаються продавати більше "чистий" і "преміальний" автомобільний газ, а регіональні та середні мережі воліють залучати низькою ціною. Але при цьому приємний "прайс" на стелі АЗС не завжди гарантує вигоду – в кінцевому підсумку важливо тільки відстань, пройдену на певну суму грошей.

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