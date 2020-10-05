6 порад по економічному водінню: як зберегти свій бюджет

Фахівці Nokian Tyres підготували для читачів АвтоОбозу прості рекомендації, які дозволять зробити поїздку на авто менш витратною.

У компанії Nokian Tyres приділяють багато уваги питанням екології та захисту навколишнього середовища. Це стосується як глобальних проектів зі зниження шкідливих викидів на виробництві, так і створення нових типів шин, що дозволяють автомобілістам економити паливо.

Щоб розумно витрачати паливо і дбайливо ставитися до навколишнього середовища, досить слідувати простим рекомендаціям:

При виборі шин зверніть увагу на клас енергоефективності

Чи знаєте ви, що правильний вибір шин може знизити витрату палива на 20%? Вибір економічних шин дозволить проїжджати більше на одній заправці і скоротити викиди CO2 вдвічі.

Про клас енергоефективності шини можна дізнатися зі спеціальної етикетки, якими маркуються нові шини. Паливна економічність оцінюється за 7-бальною шкалою: від "A" (максимальна економічність) до "G" (мінімальна економічність).

Різниця між класом "A" і "G" може вказувати на різницю у витраті палива до 7,5%. Якщо виразити це в абсолютних показниках, використання шин класу "A" замість шин класу "G" дозволить економити більше 6 літрів на кожній тисячі кілометрів.

Наприклад, нешипованная зимова шина Nokian Hakkapeliitta R3 показала неймовірну ефективність в економії палива. Її опір коченню покращився на 5%, в порівнянні з шиною Nokian Hakkapeliitta R2, яка стала самою економічною зимовою шиною в порівняльних тестах. Ця шина сконструйована в тому числі і для збільшення пробігу електричних і гібридних машин.

Вибирайте шини виходячи з умов експлуатації та рекомендацій виробника

Пам'ятайте, що чим ширше шина, тим більший опір коченню вона викликає, що призводить до підвищення витрат палива. Якщо ви не плануєте використовувати свій позашляховик на пересіченій місцевості, не варто встановлювати на машину шини з "позашляховим" малюнком протектора. Подібні шини на звичайних дорогах сильно зношуються, а також збільшують витрату палива.

Підтримуйте рекомендований тиск в шинах

Якщо автомобіль рухається з тиском в шинах на 50 кПа менше рекомендованого тиску, витрата палива по місту може підвищуватися до 6%, а по трасі до 4%.

Уникайте швидкого прискорення і різкого старту з місця

Рівномірний і спокійне водіння підвищує паливну ефективність. Розгін на 20 км / год за 5 секунд підвищує запас ходу приблизно на 11 км. Крім того, різкі прискорення і гальмування приводять до істотного зносу шин. Це знижує її ефективність і приводить до збільшення витрати палива.

Слідкуйте за масою автомобіля

Кожні 100 кг вантажу в багажнику среднеразмерного седана знижують паливну економічність на 6%. Паливна економічність багато в чому залежить від аеродинамічного опору. Наприклад, при установці багажника на дах витрата палива може підвищуватися до 20%.

Глушіть двигун на зупинках і стоянках

Якщо двигун автомобіля працює на холостих обертах більше хвилини, то він споживає палива більше, ніж потрібно для його запуску. За 10 хвилин автомобіль витрачає 130 мл палива.

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