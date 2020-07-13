Рідкісна Ferrari перетворилася на потопельника через прорив труби

У Лондоні стався прорив магістрального водопроводу, через який просто під час руху затопило кілька автомобілів. Серед постраждалих машин опинився рідкісний італійський суперкар.

Як повідомляє YouTube-канал Horsepower Hunters, НП сталася на окружній дорозі британської столиці. На опублікованих кадрах видно, що через "озеро", яке утворилося, серед інших, не зміг проїхати Ferrari FF. Автомобіль затопило по самі пороги та радіаторну решітку радіатора. Через те, що вода потрапила в моторний відсік суперкара (на відміну від багатьох інших машин італійської марки двигун у FF знаходиться ззаду), він не зміг продовжити рух.

Очевидці повідомили, що спочатку водій Феррарі знаходився в розгубленості, а потім став злитися на те, що сталося – і не дивно, чому. При цьому крім нього в пастку потрапило ще кілька дорогих авто – BMW 7-Series і Mercedes-Benz C-Class.

Ще кілька авто, які постраждали від потопу. Фото: London 999 Feed

Прибулі на місце прориву труби рятувальники протягом чотирьох годин усував потоп і допомагали водіям покинути їх машини.

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