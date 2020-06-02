Рекорд дня – 210 км/год: в МВС опублікували "список потенційних убивць"

За підсумками вівторка, 2 червня [другого дня роботи системи автофіксації порушень ПДР] антирекордсменом став водій Porsche Cayenne, який мчав трасою Київ-Харків із швидкістю 210 км/год.

Про це повідомив заступник глави МВС Антон Геращенко в Facebook, відзначивши, що тепер водій, авто якого зареєстровано в Полтаві, буде змушений заплатити штраф у 510 гривень.

facebook.com/anton.gerashchenko

Також Геращенко опублікував "список потенційних убивць на дорозі" – водіїв, які їздили зі швидкістю понад 170 км/год.

Він показав номерні знаки порушників, приховавши по дві останніх літери. Геращенко висловив надію, що горе-водіїв побачать їхні знайомі і присоромлять, щоб ті "не накоїли біди".

facebook.com/anton.gerashchenko

facebook.com/anton.gerashchenko

"Але є і гарна новина. На другий день роботи системи автофіксації, кількість фактів перевищення швидкості зменшилася на 40%", – додав він.

Глава МВС Арсен Аваков уточнив, що в Києві й області до вечора 2 червня зафіксували 34 176 порушень швидкісного режиму, тоді як 1 червня було майже 58 тисяч порушень.

МВС

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