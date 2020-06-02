Рекорд дня – 210 км/год: в МВС опублікували "список потенційних убивць"

За підсумками вівторка, 2 червня [другого дня роботи системи автофіксації порушень ПДР] антирекордсменом став водій Porsche Cayenne, який мчав трасою Київ-Харків із швидкістю 210 км/год.

Про це повідомив заступник глави МВС Антон Геращенко в Facebook, відзначивши, що тепер водій, авто якого зареєстровано в Полтаві, буде змушений заплатити штраф у 510 гривень.

facebook.com/anton.gerashchenko

Також Геращенко опублікував "список потенційних убивць на дорозі" – водіїв, які їздили зі швидкістю понад 170 км/год.

Він показав номерні знаки порушників, приховавши по дві останніх літери. Геращенко висловив надію, що горе-водіїв побачать їхні знайомі і присоромлять, щоб ті "не накоїли біди".

facebook.com/anton.gerashchenko

facebook.com/anton.gerashchenko

"Але є і гарна новина. На другий день роботи системи автофіксації, кількість фактів перевищення швидкості зменшилася на 40%", – додав він.

Глава МВС Арсен Аваков уточнив, що в Києві й області до вечора 2 червня зафіксували 34 176 порушень швидкісного режиму, тоді як 1 червня було майже 58 тисяч порушень.

МВС

Як повідомляв OBOZREVATEL:

На дорогах Києва з 00:00 1 червня запрацювали 20 камер автоматичної фіксації порушень ПДР. Вони будуть вимірювати тільки швидкісний режим руху транспорту на дорогах і в разі виявлення правопорушення автоматично його фіксуватимуть.

Перевищення швидкості руху буде каратися штрафом, на сплату якого дається 30 днів: більше ніж на 50 км/год – 510 грн, від 20 до 50 км/год – 255 грн.

Штраф зменшується на 50%, якщо він сплачений протягом 10 банківських днів із моменту отримання постанови.

Перший порушник потрапив на камери в Солом'янському районі Києва. Це була жінка, яка перевищила швидкість на 5 км.

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