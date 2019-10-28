"Рагуль, ми будемо тебе гвалтувати": поліція почала масово штрафувати водіїв

Патрульна поліція почала чергувати в Києві на смугах громадського транспорту, і за 5 днів інспекції виписала 2 тисячі штрафів на 1 мільйон гривень.

Про це заявив радник київського міського голови Максим Бахматов в інтерв'ю "Хмарочосу", нарікаючи на проблему з пробками в столиці.

"І наша перша задача - отримати цей інструмент, який би об'єктивно оцінював ситуацію з трафіком в Києві...", - сказав він.

Раніше Бахматов створив і очолив координаційну групу з планування та поліпшення міського трафіку Kyiv Traffic Group.

"Уже є перші результати роботи групи. Ми домовилися з поліцією, вони чергуватимуть в години пік (з 7 до 10 ранку і з 5 до 8 вечора) на 12 смугах громадського транспорту і будуть виписувати штрафи тим, хто на них заїжджає", - розповів Бахматов.

"Знаєте скільки ми заробили на штрафах за п'ять днів? Близько мільйона гривень, 2 тисячі штрафів з 15 по 20 жовтня. Тепер ці смуги вільні, ними користується громадський транспорт, так як автомобілям на ці смуги заїжджати тепер небезпечно", - додав він.

За словами радника голови КМДА, не всі водії дотримуються правил дорожнього руху.

"Камери зафіксували 27 автомобілів, які щодня заїжджають на смугу громадського транспорту на вулиці Вернадського. Я попросив наш IT-департамент скласти цей список. Тепер можна сказати: "Ти, ти і ти - рагуль. Створюєш небезпеку для велосипедистів. Чи не даєш нормально проїхати громадському транспорту. Ми будемо тебе знаходити, карати і гвалтувати. Морально, звичайно". І це все можна робити завдяки smart city технологій", - заявив Бахматов.

Максим Бахматов Фото: Ірина Білих

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