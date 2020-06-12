У поліції пояснили, як покарають водіїв за приховані від камер номери

Приховування номерів не врятує від покарання за порушення ПДР – поліція
Якщо закрити державний номерний знак автомобіля чи замалювати символи на ньому, це не допоможе уникнути покарання за порушення правил дорожнього руху.
Як написав у Facebook заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький, "винахідливість" деяких водіїв не перестає дивувати (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
"Якщо навіть у якийсь спосіб приховується ДНЗ на авто, повністю або один чи декілька символів, і навіть якщо камера автоматичної фіксації не зможе розпізнати знак і зафіксувати це порушення, то відповідальність усе одно настане", – зазначив він.
За словами Білошицького, на дорогах є поліцейські патрулі, які завжди можуть зупинити водія за це порушення, а саме за експлуатацію т/з:
без номерного знака або з номерним знаком, що не належить цьому засобу чи не відповідає вимогам стандартів,
із номерним знаком, закріпленим у не встановленому для цього місці, закритим іншими предметами, зокрема з нанесенням покриття або застосуванням матеріалів, що перешкоджають чи ускладнюють його ідентифікацію,
забрудненим, що не дозволяє чітко визначити символи номерного знака з відстані 20 метрів,
перевернутим чи неосвітленим.
За це передбачено штраф у розмірі 170 грн, а за повторне порушення – штраф у розмірі 255 грн або громадські роботи і платне вилучення транспортного засобу чи без такого.
Білошицький опублікував приклади приховування номерів, за яке водії отримали свої постанови.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
На дорогах Києва з 00:00 1 червня запрацювали 20 камер автоматичної фіксації порушень ПДР. Вони будуть вимірювати тільки швидкісний режим руху транспорту на дорогах і в разі виявлення правопорушення автоматично його фіксуватимуть.
Перевищення швидкості руху каратиметься штрафом, на сплату якого дається 30 днів: більше ніж на 50 км/год – 510 грн, від 20 до 50 км/год – 255 грн.
Штраф зменшується на 50%, якщо його сплачено протягом 10 банківських днів із моменту отримання постанови.
Індивідуальні номерні знаки не допоможуть уникнути покарання водіям, які порушують швидкісний режим.