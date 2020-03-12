Міністерство внутрішніх справ усерйоз узялося за безпеку громадян країни з метою знизити кількість ДТП з летальними наслідками. Так, "війна на дорогах" почнеться з Києва та Київської області, де порушників ПДР ловитимуть за допомогою відеофіксації.

Як розповів у Facebook заступник глави МВС Антон Геращенко, у четвер, 12 березня, президенту України Володимиру Зеленському презентували систему автоматичної фіксації перевищення швидкості в столичному регіоні.

"На сьогодні в столиці встановлено 20 таких камер із радарами. Також зараз встановлюється 30 камер на дорогах Київської області. З 1 травня система запрацює в штатному режимі і водії, які будуть порушувати швидкісний режим, отримають повідомлення за адресою реєстрації своїх автомобілів, або в електронний кабінет водія, якщо будуть у ньому зареєстровані. Поки, до 1 травня, система автофіксації працює в тестовому режимі", – розповів Геращенко.

Зеленському показали, як будуть ловити порушників ПДР mvs.gov.ua

Порушників ПДР в Україні зніматимуть на відео mvs.gov.ua

Він наголосив, що за 28 років в Україні на дорогах загинули більше 174 тисяч осіб і ще понад 1,2 мільйона отримали травми. Завдання системи відеофіксації – змусити водіїв не перевищувати швидкість.

Статистика з ДТП в Україні mvs.gov.ua

Геращенко розповів, що, оскільки близько 40% ДТП відбуваються саме через порушення швидкісного режиму, ця система дасть можливість контролювати швидкість на найбільш аварійно-небезпечних ділянках доріг.

Статистика ДТП в Україні mvs.gov.ua

Статистика ДТП в Україні mvs.gov.ua

Камери встановлюються тільки в місцях підвищеної концентрації ДТП. Згідно із законом, перед усіма камерами встановлений попереджувальний знак. Також ці камери будуть нанесені на всі можливі види карт та геоінформаційних систем.

У Києві встановили камери для боротьби з порушниками ПДР mvs.gov.ua

У Києві встановили камери для боротьби з порушниками ПДР mvs.gov.ua

"На 3-й Всесвітній міністерській конференції з безпеки дорожнього руху, яка проходила в місті Стокгольм 18-20 лютого цього року під егідою ООН, була встановлена амбітна і гуманна мета – у два рази скоротити загибель людей на дорогах до 2030 року. А до 2050 року намагатися скоротити смертність на дорогах до нуля.

Упевнений, що за підтримки президента Володимира Зеленського, про яку він заявив сьогодні прямо під час презентації, ми скоротимо загибель людей на дорогах України в два рази не за 10, а за 5 найближчих років!" – написав Геращенко.

Зеленському показали, як будуть ловити порушників ПДР mvs.gov.ua

Порушників ПДР в Україні зніматимуть на відео mvs.gov.ua

"Це тільки початок. Ми говоримо про відеофіксацію не тільки в Києві і Київській області. Ми хочемо, щоб вона була на всій території України", – сказав президент.

"Завдання, щоб люди знали, що коли вони порушують правила дорожнього руху, вони не думають не тільки про своє життя, а й про життя тих людей, які їдуть із ними в машині, їдуть дорогами України", – зазначив Зеленський.

Зеленському показали, як будуть ловити порушників ПДР president.gov.ua

Нагадаємо, в Україні за 2019 рік працівники поліції склали 3 млн протоколів щодо порушення правил дорожнього руху.

Всього в 2019 році в країні відбулося близько 160 тисяч ДТП. В аваріях загинули 3 454 людини, з яких 164 – діти. У ДТП також були травмовані 32 тисячі осіб.

Зеленському показали, як будуть ловити порушників ПДР mvs.gov.ua

Зеленському показали, як будуть ловити порушників ПДР president.gov.ua

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