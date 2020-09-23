Поломка механічної КПП: що водії роблять не так і до чого це призводить

У кожного автомобіля та його технічного вузла є певний ресурс, на тривалість якого розрахований термін служби кожного компонента. Коробка перемикання передач – частина авто, яка схильна до підвищеного зносу. Більшою мірою це стосується механічної КПП і зчеплення.

АвтоОбоз розбирався, які поломки найбільш часто трапляються в МКПП, чому так відбувається і в яких випадках коробка передач та її елементи виходять з ладу з вини автомобіліста.

Механічна коробка зі зрозумілих причин сильніше схильна до зносу порівняно з іншими КПП. Водій самостійно контролює процес перемикання, щоразу підбираючи необхідні обороти для зміни передачі. Залежно від цього виходять різні результати: мляве або динамічне прискорення, рівень вібрації та шуму, вплив на витрату палива. Іншими словами, працювати руками (і не тільки) доводиться багато. З цим і пов'язані основні причини поломок МКПП.

Механічна КПП – досить надійний вузол, але його теж можна зламати. Фото: techautoport.ru

Порівняно з іншими видами КПП механічна трансмісія є досить надійним вузлом. У ній не так мало деталей, але конструкція давно перевірена і працює за зрозумілими правилами механіки. Як завжди, надійність доволі простого агрегату залежить від характеру експлуатації. На що варто звернути увагу й чого не потрібно робити, щоб зберегти механічну коробку в робочому стані?

Неправильна взаємодія зі зчепленням

Неправильна робота зі зчепленням – дуже поширена причина його поломки. Цікаво, що автомобіль, найімовірніше, не відразу дасть зрозуміти, що характер його експлуатації порушений та не відповідає нормальним умовам. Варіантів "знущань" з машини безліч.

Насамперед йдеться про зчеплення, яке не витискають до кінця.У такому разі зносу підлягають синхронізатори, поршень головного циліндра та взагалі механізм зчеплення в зборі. Зазвичай зчеплення витискають не до кінця під час поспіху, коли водій поспішає перемикати передачі та неуважно ставиться до роботи механізмів. Кілька разів цей алгоритм "проскочить", але така взаємодія з агрегатами обов'язково призведе до поломки.

Необхідно правильно користуватися педаллю зчеплення. В іншому разі – заміна диска.

З іншого боку, надмірний тиск на педаль зчеплення – а точніше, недоречна затримка зчеплення – також не призведе ні до чого хорошого. Дехто залишає педаль витиснутою навіть після перемикання передачі або рухається накатом "на зчепленні". Злегка притиснута педаль призводить до прослизання зчеплення. Це поширене явище для недосвідчених водіїв. Результат – дорога заміна диска зчеплення й підшипника.

Неправильно підібрані обороти

Перемикання передач на "неправильних" оборотах – ще одна причина недовговічної роботи механічної коробки. Не варто перемикатися на підвищені передачі для руху на низьких швидкостях за недостатньо високих оборотів. Двигун необхідно розкрутити. По суті, їзда в такому режимі призведе до передбачуваного зносу деталей без драматичних несподіванок. Просто всі вузли КПП, зокрема й зчеплення (за традицією страждає диск), скоротять термін служби в кілька разів.

Не можна переходити на підвищену передачу з низькою швидкістю на невисоких оборотах. Фото: drivenn.ru

Перевищення маси на буксирі вантажу

Поширений сценарій використання автомобіля – перевезення різних вантажів. Це стосується не лише особистого транспорту, а й комерційної техніки. Водночас йдеться переважно не про багажник, який важко перевантажити через обмежений простір (звісно, якщо ви не перевозите чавун). Буксування вантажу – поширена, але досить специфічна ситуація, до якої необхідно усвідомлено підготуватися.

Кожна модель авто в певній модифікації з конкретним двигуном і КПП має максимально допустиму вагу буксируваного вантажу. Цю цифру можна отримати з документації до транспортного засобу. Також можна звернутися безпосередньо до автовиробника або дилера, який здійснює реалізацію автомобілів конкретного бренду. Зрештою, можна пошукати необхідну інформацію в інтернеті. Всі засоби хороші, якщо ви всерйоз плануєте продовжити термін служби своєї машини і всіх її агрегатів.

Не перевищуйте максимально допустиму вагу буксиру, якщо розраховуєте на довгу і безпроблемну експлуатацію автомобіля. Фото: mitchellsfrontpage.com

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