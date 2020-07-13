Німецька поліція досить жорстко реагує на неправильне паркування. Причому карають у таких випадках усіх без винятків – навіть власників дуже дорогих авто.

Так, нещодавно у Франкфурті поліція забрала на штрафмайданчик Lamborghini Huracan Evo Spyder за те, що він був припаркований на місці для електромобілів і в такий спосіб блокував зарядку для електрокарів. Відповідне фото порушника місцева поліція опублікувала у своєму Twitter.

Поліція забрала Lamborghini за паркування на місці для електрокарів

Правоохоронець був у курсі того, що Ламборгіні оснащений двигуном внутрішнього згоряння (а не електромотором) і викликав евакуатор одразу ж після того, як помітив порушення (у Німеччині категорично заборонено паркуватися звичайним авто на місцях, що спеціально відведені електрокарам). Евакуатор, що прибув на місце, досить швидко занурив Lamborghini і відвіз його на майданчик машин, вилучених у "героїв паркування".

Залишається незрозумілим лише одне – чи припаркувава автомобіліст свій Huracan у недозволеному місці помилково, чи зробив це спеціально. Втім, штрафу йому у будь-якому разі не уникнути.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Луцьку героя парковки на Mercredes покарали фекаліями.