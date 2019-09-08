Під Запоріжжям сталося жахливе ДТП з 4 жертвами: фото з місця

У ніч на 8 вересня, у Мелітопольському районі Запорізької області сталося ДТП, в результаті якого загинуло чотири людини, ще чотири – з тілесними ушкодженнями госпіталізовані у лікарню.

Аварія на 403 кілометрі автодороги "Харків-Сімферополь" сталася через водія автомобіля "Fiat Doblo", який виїхав на зустрічну смугу руху та скоїв зіткнення з автомобілем "ВАЗ-2104", який рухався у зустрічному напрямку. Про це повідомляється на офіційному сайті Національної поліції в Запорізькій області.

В результаті аварії водій автомобіля "ВАЗ", житель Мелітопольського району 1983 року народження, і його дві пасажирки, мешканка Мелітопольського району, 1953 року народження, і громадянка Туреччини 1963 року народження, загинули на місці події. Водій автомобіля "Fiat", військовослужбовець 1984 року народження, був доставлений в лікарню, де від отриманих травм помер.

Чотири пасажири автомобіля "ВАЗ" – двоє малолітніх дітей, жителі Мелітопольського району 2010 та 2011 років народження, та двоє громадян Туреччини, жінки 1972 і 1982 народження, госпіталізовано до лікарні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Під Запоріжжям сталося жахливе ДТП з 4 жертвами zp.npu.gov.ua

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Львівщині позашляховик збив пішоходів і велосипедиста. Пішоходи, серед яких – 10-річна дівчинка, отримали тілесні ушкодження, вони госпіталізовані.

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