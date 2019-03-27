"Паркувальники" у яскравих жилетах влаштували полювання на водіїв в Україні: що відомо

Незважаючи на те, що Україна повністю відмовилася від паркувальників і штрафів готівкою, шахраї досі збирають з водіїв гроші за паркування.

Те, як ідуть справи у цій сфері, показали журналісти програми розслідувань "Радар" на телеканалі NEWSONE. Вони пояснили, що, згідно із законом, ніхто не має права вимагати гроші за паркомісце в будь-якій точці України, а якщо це відбувається, водій має повне право викликати поліцію.

За їхніми даними, щомісяця в кишенях київських "паркувальних баронів" осідають 1,5 млн грн.

"Цензор.НЕТ"

Побачити паркувальників у яскравих жилетах, які збирають з водіїв готівку, найчастіше можна в обласних центрах, куди інформаційно ще не докотилася реформа.

Журналісти в одному з регіонів підловили таких "паркувальників" і викликали поліцію. Правда, копи, які прибули на виклик, не побачили у діях паркувальників складу злочину.

"Важко довести, тому що людина не вимагає гроші, водій сам добровільно віддає... Якщо ви поставили машину і вам кажуть:" Або 20 гривень, або їдьте" — тут є склад злочину", — пояснив співробітник поліції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні 2018 року в Україні почали діяти нові правила паркування. Було узаконено дозвіл поліції евакуювати автомобілі, що перешкоджають руху транспорту.

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