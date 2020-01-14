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14 січня • оновлено в 19:37
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Panamera задешево: в мережі розсекретили нову модель Volkswagen

1.6т
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Volkswagen Arteon в парі з кросовером VW Touareg стоїть на сторожі преміальної лінійки німецького бренду. Артеон, крім існуючого лифтбека, незабаром отримає нову модифікацію. Фото вже є!

Як з'ясував OBOZREVATEL, на складальній лінії сфотографували автомобіль, про який в компанії говорили ще в 2018 році, а саме – універсал. Однак, судячи з фото, нова модифікація виявилася з сюрпризом.

VW Arteon отримав практичну модифікацію з деякими доповненнями

VW Arteon отримав практичну модифікацію з деякими доповненнями

autohome.com.cn

Почнемо з того, що універсал Volkswagen Arteon виглядає дуже добре. Не те щоб модель можна назвати дешевою – наприклад, у Німеччині купити Фольксваген Артеон можна мінімум за 41 000 євро, – але це все ж помітно менше, ніж Porsche Panamera Sport Turismo (від 100 000 євро), яка володіє схожим силуетом.

Практичний кузов і стрімкі лінії – так виглядає універсал Volkswagen Arteon

Практичний кузов і стрімкі лінії – так виглядає універсал Volkswagen Arteon

autohome.com.cn

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Проте, цей VW Arteon отримав козирі у вигляді збільшеного дорожнього просвіту, нових бамперів, пластикового нефарбованого обвісу і рейлінгів на даху! Власне, це майже кросовер. Поки невідомо, як назвуть нову модифікацію. Можливо, Volkswagen Arteon Alltrack, за аналогією зі схожою версією VW Passat.

Незвичайний універсал Panamera Sport Turismo отримав динамічний силует

Незвичайний універсал Panamera Sport Turismo отримав динамічний силует

porsche.com

У спорідненого VW Passat є позашляхова модифікація Alltrack

У спорідненого VW Passat є позашляхова модифікація Alltrack

vw.com

Як розповідав OBOZREVATEL, Volkswagen Jetta перетворився на окремий бренд з продажу бюджетних автомобілів.

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Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
новини Volkswagen кросовер нові авто авто
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