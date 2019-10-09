Новий Mercedes-Maybach GLS впіймали без камуфляжу

Новий Mercedes-Maybach GLS без захисного маскування виявили в Німеччині професійні фотомисливці.

Про це повідомляє портал Motor1 із посиланням на агентство Automedia. Єдине, що поки не дає повної картини майбутнього вигляду авто – замасковані вентиляційні повітроводи в передньому бампері, відсутність фірмової символіки та явно "нерідне" облицювання радіатора.

Не секрет, що новинка буде максимально використовувати "донорські" компоненти від "звичайного" GLS-Class, зокрема силові агрегати й елементи ходової.

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Водночас модель матиме цілу низку відмінностей. Зокрема, ззовні вона відрізнятиметься ґратами радіатора з вертикальними жалюзями, великою кількістю хромованого декору, легкосплавними дисками з оригінальним малюнком, а також розкішним оздобленням.

Mercedes-Maybach GLS Motor1

Mercedes-Maybach GLS Motor1

Mercedes-Maybach GLS Motor1

Mercedes-Maybach GLS Motor1

Mercedes-Maybach GLS Motor1

Передбачається, що автомобіль отримає чотиримісну конфігурацію салону зі зручними анатомічними кріслами з широким діапазоном регулювань. Крім того, в компанії пообіцяли унікальний аромат всередині машини, в якому "запах квітучого білого османтусу оточать легкі нотки шкіри і пряного чаю, а основою композиції стане трав'яна нота".

Інформації про двигуни Mercedes-Maybach GLS поки немає, але можна припустити, що під капотом розташується чотирилітровий твін-турбо V8 потужністю орієнтовно 500 кінських сил. Не виключено, що модель отримає версію з гібридною plug-in силовою установкою. А ось поява варіанту з шестилітровим V12 залишається під великим питанням.

Велика ймовірність того, що світовий дебют нового флагманського позашляховика відбудеться на автосалоні в Лос-Анджелесі в листопаді. Тим паче, що виробництво "родинного" Mercedes-Benz GLS у 2020 році буде організовано на заводі концерну в США.

Як повідомляв OBOZREVATEL, компанія Mercedes-Benz перестане забруднювати довкілля.

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