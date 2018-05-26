Нові правила по євроавто: у скільки обійдеться машина

У черговому законопроекті про правила ввезення євроавто в Україні під назвою "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо лібералізації умов ввезення на територію України старих автомобілів)" зроблені змінені розрахунки.

Так, автори документа, пише "КП в Україні" , пропонують наступні цифри:

- 10% ввізного мита - 400 євро;

- 0,267 євро за 1 куб. см акцизного податку - 534 євро;

- 20% ПДВ - 986 євро;

Вартість після розмитнення - 5 920 євро (удвічі менше, ніж зараз).

Крім того, як передбачає законопроект, під час першої реєстрації також буде потрібно оплатити збір на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування від 3 до 5% залежно від вартості авто.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше голова "АвтоЕвроСіла" Олег Ярошевич заявив, що громадська організація веде діалог зі владою щодо вирішення проблеми автомобілів з європейською реєстрацією, проте деякі державні інстанції затягують прийняття відповідного законопроекту.