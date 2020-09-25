Нові електромобілі в Україні: які можна купити і скільки коштують

В Україні електромобілі продовжують завойовувати позиції. Багато в чому цьому сприяє лояльне законодавство, яке звільняє такі транспортні засоби від акцизу.

З цієї причини популярністю користуються вживані електрокари, ввезені з інших країн. Нерідко їх ціна порівнянна з бензиновими і дизельними аналогами. Але покупців в Україні приваблює надійність, низька вартість обслуговування і дешеве "пальне" (тільки в разі використання повільної зарядки). Але що пропонують дилери на ринку нових авто, з'ясовував OBOZREVATEL.

На жаль, бюджетних електрокарів в новому стані в Україні офіційно не продають. Найдоступніший варіант обійдеться майже в $24 000. З іншого боку, це приваблива сума, якщо ви вирішили відмовитися від двигуна внутрішнього згоряння. У разі, коли ви багато їздите і не використовуєте потужні зарядні термінали високої потужності, які дозволяють в короткі терміни заповнити запас ходу (але дорого коштують), новий електромобіль виявиться дешевшим в експлуатації в порівнянні з традиційним ДВЗ.

JAC IEV7S

Передбачувано найбільш доступним електромобілем в Україні виявилася китайська модель. Компактний JAC IEV7S виглядає акуратно і сучасно, але зовсім не здається дорогою машиною. Власне, базова ціна становить 675 000 грн – майже $24 000, що в світі електромоторів неможна назвати великою сумою.

JAC IEV7S. Фото: JAC

Силова установка пропонує потужність 115 к.с. Акумуляторна батарея ємністю 40 кВтг, за заявою виробника, забезпечує запас ходу на рівні 300 км. Цей показник приведено у відповідність із сертифікатом NEDC, що в реальності означає приблизно 200 км "живого" пробігу.

Hyundai Ioniq Electric

Зовсім трохи дорожче обійдеться Hyundai Ioniq Electric, у якого, без сумнівів, більш відоме ім'я і шановний бренд. За модель просять від 689 000 грн ($24 300).

Hyundai Ioniq Electric. Фото: Hyundai

Автомобіль дорожчий не лише через відоме ім'я, але і пропонує більш потужний мотор – на 120 к.с. і 295 Нм крутного моменту. Літій-іонна батарея ємністю 28 кВтг забезпечує приблизно 220 км запасу ходу після повної зарядки.

Hyundai Kona Electric

Цей корейський електромобіль – дійсно цікаве авто, адже пропонує не тільки "екологічний" стиль експлуатації, але і виконаний в найбільш популярному сьогодні форматі – компактний кросовер.

Hyundai Kona Electric. Фото: Hyundai

Автомобіль коштує від 1 025 200 грн (близько $36 200). У базовій версії автомобіль отримав електромотор потужністю 136 к.с. і батарейний блок на 39 кВтг. Цього достатньо для забезпечення запасу ходу в 312 км.

Renault Kangoo Z.E.

Французький автовиробник на світовому ринку пропонує кілька електричних моделей. Але в Україні доступна, мабуть, найбільш незвичайна з них – комерційний фургон Kangoo Z.E.

Renault Kangoo Z.E. Фото: Renault

За автомобіль просять 1 075 000 грн, що відповідає $38 000. Що покупцям пропонують натомість? Двигун видає 60 к.с. Батарея ємністю 22 кВтг відповідає за пробіг на рівні 170 км за сертифікатом NEDC або 125 км в реальних умовах. Не так багато, але це дуже просторий і практичний електромобіль, який користується популярністю в комерційному секторі.

BMW i3

Тут починається преміум. Електрокар BMW i3 – компактний міський автомобіль від поважної компанії, який виглядає дуже незвично. Більш того, автори підійшли серйозно до розробки моделі та навіть застосували технології роботи з карбоновим волокном в конструкції кузова – як правило, цим можуть похвалитися лише дорогі суперкари, але не компактні гетчбеки.

BMW i3. Фото: BMW

Базова вартість – 1 400 191 грн ($49 500). Мотор розвиває потужність 170 к.с. Виробник заявляє про запас ходу на рівні 335 км від комплекту елементів живлення ємністю 42 кВтг.

Audi e-tron

Досить великий німецький кросовер з електричною силовою установкою не так давно з'явився на українському ринку, але вже обзавівся шанувальниками. У базовій модифікації Audi e-tron коштує 1 898 966 грн ($67 150).

Audi e-tron. Фото: Audi

Пікова потужність установки дорівнює 360 к.с. (або 408 к.с. в режимі максимальної продуктивності Boost). Батарея на 95 кВтг відповідає за пробіг в 411 км після повної зарядки.

Є і більш стильна модифікація моделі з динамічним дизайном – Audi e-tron Sportback. Такий електричний кросовер пропонують мінімум за 1 961 471 грн (близько $69 400). Характеристики тут ті ж, але виробник говорить про 446 км запасу ходу.

Audi e-tron Sportback. Фото: Audi

Jaguar I-Pace

Британський електромобіль можна купити в Україні за 2 283 094 грн (приблизно $80 700). Запас ходу складає 470 км пробігу.

Таку цифру забезпечує батарейний блок ємністю 90 кВтг. Силова установка видає потужність 400 к.с. і 696 Нм крутного моменту.

Jaguar I-Pace. Фото: Jaguar

Раніше OBOZREVATEL розповідав, яку суму грошей необхідно накопичити, щоб купити в Україні найдешевший новий автомобіль.