З'явилося порівняння цін Renault Arkana українського і російського складання

Не так давно в Україні стартував продаж кросовера Renault Arkana, великовузлове складання якого вже налагоджено на заводі ЗАЗ. Журналісти порівняли ціни на цю модель в українському і російському варіантах складання.

Нагадаємо, Renault Arkana в Україні збирають з машинокомплектів, які завозяться московського заводу Renault. Даний автомобіль був розроблений російським підрозділом "Рено" і донедавна випускався і продавався лише в РФ. Однак тепер він також представлений і в Україні. При цьому, як пише FirstGear, на вітчизняному ринку "Аркана" коштує відчутно дорожче, ніж в Росії (що, втім, було очікувано).

Renault Arkana Фото: renault.ua

Більш прості версії кросовера дорожче в Україні трохи більше, ніж на 70 000 грн, а топові – більш ніж на 100 000 грн. В цілому ж порівняльний прайс-лист виглядає таким чином:

Ціни Renault Arkana в Україні і Росії

Renault Arkana 1,6 л (114 к. с.), монопривід, 5МКПП: від 477 900 грн в Україні і від 404 640 грн в Росії;

Renault Arkana 1,6 л (114 к. с.), монопривід, варіатор: від 516 900 грн в Україні і від 424 440 грн в Росії;

Renault Arkana 1,3 л (150 к.с.), монопривід, варіатор: від 600 700 грн в Україні і від 495 000 грн в Росії;

Renault Arkana 1,3 л (150 к.с.), повний привід, варіатор: від 724 000 гривен в Україні і від 559 800 грн в Росії;

Renault Arkana 1,3 л (150 к.с.), повний привід, варіатор, топова комплектація: – від 781 500 грн в Україні і від 590 400 грн в Росії.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що вже з'явилися перші відгуки про Renault Arkana виробництва ЗАЗ.