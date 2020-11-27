З'явилися перші зображення нового 'Логана' для України

У відкритому доступі з'явилися патентні зображення нового Renault Logan 2021. Раніше цей автомобіль дебютував під європейською маркою Dacia, проте тепер йдеться про седаніпід логотипом материнського бренду, який буде продаватися в деяких країнах з наступного року. Серед таких ринків перебуває і Україна.

Зображення нового Renault Logan 2021 опублікував сайт Cochespias.На них представлена версія, яка буде продаватися в Латинській Америці. Однак, повідомляється, що в цьому регіоні популярний бюджетний седан змінить ім'я на Renault Taliant. А ось чи чекає модель такі зміни в Східній Європі, невідомо.

Порівняно з європейським Dacia Logan, майбутній Renault Logan 2021 отримає змінену передню частину (іншу решітку радіатора і фари), а також нові задні ліхтарі. А ось салон залишиться майже таким самим, виняток становитимуть лише інші дефлектори і злегка змінені дверні карти.

Що стосується габаритів, вони, найімовірніше, теж залишаться незмінними. Нагадаємо, довжина нового Logan для Європи становить 4396 мм, ширина – 1 848 мм, а висота – 1501 мм. Обсяг багажника – 528 літрів.

Які двигуни будуть в лінійці Renault Logan 2021, поки неясно.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Renault вирішила зняти з виробництва самий практичний Logan. Йдеться про модель в кузові універсал.