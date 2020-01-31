З'явилися нові фото кросовера Geely з незрозумілою назвою

Китайська компанія Geely готує до виходу на ринок свій найбільший кросовер. Потроху модель перестає бути секретом. На свіжих фото можна розгледіти салон авто і деталі зовнішності.

Як стало відомо OBOZREVATEL, довжина кросовера Geely дорівнює 4835 мм при колісній базі в 2815 мм. У стандартній модифікації нова модель запропонує п'ять посадкових місць, але в якості опції можна буде обрати салон для сімох.

У мережу просочилося чергове фото нового Geely autohome.com.cn

На свіжому фото показали передню частину великого SUV. Головне місце займає фірмова решітка і фари з інтегрованими смужками денних ходових вогнів. До речі, Geely раніше публікувала єдине офіційне фото кросовера, тому дизайн майже повністю розсекречено.

Ми вже знаємо, як виглядає найбільший кросовер Джилі global.geely.com

Цікаво, що китайський виробник вже визначився з назвою для нового кросовера – Geely HaoYue. Приблизна вимова "ХаоЮе" нам з вами може здатися абсолютно нечитабельною. Це пояснюється тим, що так великий кросовер Джилі буде називатися на домашньому ринку.

Ще одне фото демонструє частину салону, де відображено все найцікавіше. На передній панелі видно різні оздоблювальні матеріали, вони відрізняються за кольором і текстурою. Великий сенсорний екран мультимедіа доповнений невеликою кількістю кнопок, які розташовані під ним і на високому центральному тунелі.

Салон Geely HaoYue виглядає свіжо і незвично autohome.com.cn

Центральне ж місце в інтер'єрі займають незвичайні дефлектори кліматичної системи. Крізь гарне кермо визирає цифровий щиток приладів. Очікується, що новий Geely оснастять двома бензиновими моторами потужністю 177-184 л.с. і 6-ступеневою автоматичною КПП або 7-ступеневою роботизованою коробкою на вибір.

До кінця 2020 року китайський кросовер Geely HaoYue з'явиться на домашньому ринку. Про плани вивести новинку на інші ринки поки нічого не відомо.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про стильний бюджетний кросовер Geely, який здивував дизайном і низькою ціною.

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