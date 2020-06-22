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З'явилися фото суперкару 1966 року з Харкова

Стас Сіділєв
Стас Сіділєв
Новини
1,8 т.
Український суперкар 1966 року розробки виглядав дуже футуристично. Фото: topgir.com.ua

Український суперкар 1966 року розробки виглядав дуже футуристично. Фото: topgir.com.ua

Лабораторія спортивних автомобілів Харківського автодорожнього інституту (ЛСА ХАДІ) в 1966 році створила унікальний суперкар ХАДІ-7. Про автомобіль розповіли на TopGir.

Український спорткар ХАДІ-7 розробляли як гоночний автомобіль. Кузов довжиною близько 5 м вийшов дуже низьким, а застосування композитних матеріалів дозволило досягти загальної маси транспортного засобу 800 кг.

Легкий автомобіль ХАДІ-7 з потужним двигуном був дуже швидким.

Легкий автомобіль ХАДІ-7 з потужним двигуном був дуже швидким. Фото: topgir.com.ua

Суперкар з Харкова отримав газотурбінний двигун ГТД-350 (від вертольота Мі-2). Величезна потужність в 400 к.с. дозволила легкому автомобілю розігнатися до неймовірних 320 км/год, що в середині 60-х років минулого століття здавалося фантастикою.

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Автори проєкту розраховували подолати швидкість 400 км/год. Але для таких випробувань в СРСР просто не було достатньо довгої підходящої дороги. Надалі конструктори обмежилися іншими швидкісними досягненнями: на соляному озері Баскунчак у Росії харківський ХАДІ-7 встановив рекорди швидкості. На дистанції 500 м автомобіль досяг 101 км/год, а на 1000 м – більше 160 км/год.

ХАДІ-7 вдалося розігнати до 320 км/год.

ХАДІ-7 вдалося розігнати до 320 км/год. Фото: topgir.com.ua

Через рік український суперкар покращив результат на 500 м до 112,8 км/год. Звісно, за радянських часів такий транспортний засіб зовсім не розглядався як перспектива для серійного виробництва, тому проєкт носив виключно експериментальний характер.

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