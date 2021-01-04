Звільнений працівник розгромив стоянку з новенькими Mercedes

Колишній співробітник іспанського заводу Mercedes-Benz пошкодив серед ночі близько пів сотні новеньких мінівенів.

Про це повідомляє Periodismo del Motor. Знаряддям вандала став екскаватор-навантажувач Caterpillar, який він тієї ж ночі вкрав із будівельного майданчика.

Приблизно о першій годині ночі 38-річний чоловік увірвався на територію підприємства, виламавши вхідні ворота, та попрямував до майданчика готової продукції. За допомогою потужного екскаватора він зміг зруйнувати більш ніж 50 фургонів та намагався розбити ще кілька автомобілів, йдучи прямо до складальної лінії.

Викликаний наряд поліції зміг нейтралізувати дебошира та супроводити його до відділку, де він чекатиме вирішення своєї долі. За попередніми підрахунками збитки оцінюються у 2 мільйони євро.

Незрозуміло, що спровокувало цю подію, але план помсти розроблявся досить довго, враховуючи, що винуватець був звільнений із компанії ще 2017 року. Поліція намагається з'ясувати, чи було це актом помсти або цей злочин викликано іншими причинами.

Завод у Віторії, розташований у північно-західний частині Іспанії, належить концерну Daimler з 1981 року. Це другий за величиною завод компанії з виробництва фургонів. На підприємстві випускають моделі Vito та V-Class, а також їхні електричні версії eVito та EQV.

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