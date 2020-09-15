Звичайний водій показав верх майстерності паралельного паркування

Автомобіліст з Індії став справжнім героєм інтернету – на відео зняли, як він майстерно паркує велике авто у важкодоступному місці. Причому його машина – не маленький хетчбек, а великий мінівен.

Відео паркування, яке згодом з'явилося на YouTube, зняла дружина автомобіліста. У ролику можна побачити, як чоловік точно і легко паркує семимісний мінівен Toyota Innova на "острівці над прірвою" – невеликому мостовому виступі, який нависає над річкою (щоб подивитися відео, доскролье сторінку до кінця).

Цей чоловік - справжній король паралельної парковки. Скріншот відео

Пізніше один з місцевих телеканалів взяв інтерв'ю у індійця. Виявилося, що у нього багаторічний досвід водіння і він звик мати справу і з великими транспортними засобами – раніше чоловік водив 12,5-метровий автобус і їздив дуже складними маршрутами. Тому такі маневри на "компактній" Toyota Innova для нього взагалі не є проблемою.

Більш того, з'ясувалося, що цей автомобіль навіть не його – мінівен йому позичив друг для робочих поїздок.

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