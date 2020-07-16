Зростання цін на пальне в Україні: на що чекати далі

Ціни на пальне в Україні почали знижуватися після рекордного здешевлення нафти навесні. Але тепер бензин і дизель почали дорожчати.

За останні кілька днів ціни на пальне в Україні зросли на 12-70 копійок за літр в залежності від АЗС, повідомляє Encorr. Як виданню розповіли в "Консалтинговій групі А-95", найближчим часом можна очікувати зростання ще на 1 грн/літр.

Відзначається, що з кінця червня 2020 року, коли було зафіксовано динамічне підвищення цін, паливо в роздробі в середньому подорожчало на 78 копійок за літр. На даний момент середня вартість пального в Україні:

бензин А-92: 21,53 грн/літр

бензин А-95: 22,57 грнлітр

дизель: 22,00 грн/літр

Зміна цін на бензин і дизпаливо на АЗС з 15 по 16 липня. enkorr.ua

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про ціни на бензин у різних країнах.