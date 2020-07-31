Зростання цін на паливо в Україні майже зупинилося

Стас Сіділєв Новини 10:07, 31.07.2020

Після динамічного зростання цін на бензин і дизельне паливо на українських АЗС темпи подорожчання тепер сповільнилися.

За інформацією Encorr, оператори українських АЗС підняли ціни на пальне на 10-50 коп/літр. В середньому бензин і дизпаливо в Україні подорожчали на 30 коп/літр.

Скільки коштує паливо в Україні:

  • бензин А-92: 21,84 грн/літр

  • бензин А-95: 22,89 грн/літр

  • дизель: 22,31 грн/літр

Ціни на бензин і дизель в Україні.
дані enkorr.ua

Раніше OBOZREVATEL розповідав про поради, які допоможуть врятувати автомобіль, якщо до паливної системи потрапив ДТ замість бензину або навпаки.

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