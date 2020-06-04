Зростання майже на третину: українці масово купують вживані авто

У травні 2020 року українці поставили на реєстрацію 30,6 тисяч вживаних автомобілів. Як повідомляє УкрАвтопром, це на 28% більше показників травня 2019 року.

При цьому травневі реєстрації старих машин в 5,2 рази перевищили нові. Більшою мірою українські автомобілісти у виборі авто з пробігом з-за кордону віддавали перевагу бензиновим двигунам.

VW Passat Volkswagen

Реєстрація вживаних авто:

бензинові 64%

дизельні 21%

газ 10%

електромобілі та гібриди 5%

Nissan Rogue Nissan

Всього з початку 2020 року (січень-травень) в Україні поставили на облік 110,2 тис. вживаних машин, при цьому нових автомобілів зареєстрували близько 30 тисяч.

Найпопулярніші вживані авто в травні 2020:

VW Pasat – 1457 шт. Nissan Rogue – 1225 шт. Ford Focus – 1202 шт. VW Jetta 1132 – шт. Renault Megane – 1062 шт.

Ford Focus Ford

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