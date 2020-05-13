Зроблений із Suzuki Гелендваген продають за ціною Renault Duster

У США на продаж виставили незвичайне авто. Це старенький позашляховик Suzuki, але з "обличчям" культового Mercedes G-Class. "Франкенштейн" оцінений у 15 500 доларів, що еквівалентно вартості нового Renault Duster.

Нетиповою машиною є Suzuki Samurai 1986 року випуску. Однак це не повноцінний клон Гелендваген – все обійшлося "малою кров'ю".

Тюнінг Suzuki в стилі Гелендваген cars.com

"Мерседесоподібний" тюнінг включає іншу радіаторну решітку, інші бампера, нову оптику, чохол для запасного колеса, а також логотипи Mercedes, які повсюдно зустрічаються на кузові позашляховика.

Тюнінг Suzuki в стилі Гелендваген cars.com

Крім цього, у позашляховика є шильдики в стилі AMG – G13, де цифра є відсиланням до обсягу двигуна. На автомобілі встановлений 1,3-літровий агрегат, який видає 63 сили.

Тюнінг Suzuki в стилі Гелендваген cars.com

В оснащення Сузукі в стилі Гелендваген входить кондиціонер та аудіосистема. Пробіг – 101,5 тис. км.

Тюнінг Suzuki в стилі Гелендваген cars.com

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