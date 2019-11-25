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25 листопада • оновлено в 16:20
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Зовсім не така: нова Лада Нива розчарувала дизайном

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У мережу просочилися фото Лада Нива 2020 модельного року. При цьому на них зображено вже виробничий екземпляр. Дизайн авто засмутив багатьох, хто чекав новинку.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що АвтоВАЗ готує нове покоління Лада Нива. Йшлося про серійну версію концептуального прототипу 2018 року. В мережі опинилися навіть патентні зображення салону авто.

Фото Lada 4x4 FL просочилися в мережу

Фото Lada 4x4 FL просочилися в мережу

rg.ru

Єдине, що залишалося невідомим – дата початку виробництва. Власне, виходячи з досить футуристичного дизайну, було очевидно, що найближчим часом новий позашляховик на конвеєр не встане.

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Впізнати Лада Нива 2020 можна тільки завдяки протитуманкам

Впізнати Лада Нива 2020 можна тільки завдяки протитуманкам

rg.ru

Тепер виявилося, що Лада Нива 2020 все ж з'явилася. Назва на даний момент – Lada 4x4 FL. Але це зовсім не той автомобіль, на який чекали. Під виглядом нової моделі від АвтоВАЗу буде продаватися стара Лада Нива з мінімальними змінами.

Таким концептом Лада Нива АвтоВАЗ "дражнив" громадськість

Таким концептом Лада Нива АвтоВАЗ "дражнив" громадськість

lada.ru

Салон прототипу Lada Vision 4x4, м'яко кажучи, відрізняється від серійної машини

Салон прототипу Lada Vision 4x4, м'яко кажучи, відрізняється від серійної машини

fips.ru

Варто зазначити, що цей автомобіль випускають з 1977 року. Тепер новий позашляховик Lada Niva 2020 отримав круглі протитуманні фари в передньому бампері – саме по цій деталі найпростіше визначити новинку.

Інший блок управління температурою – очевидне нововведення в салоні Лада 4х4 2020

Інший блок управління температурою – очевидне нововведення в салоні Лада 4х4 2020

rg.ru

Змінилася передня панель в салоні. Звісно, з патентними зображеннями Lada Vision 4x4 вона не має нічого спільного, але тут новий щиток приладів й інший блок управління кондиціонером і обігрівом.

Ще одна зміна салону Лада Нива – новий щиток приладів

Ще одна зміна салону Лада Нива – новий щиток приладів

rg.ru

Позашляховик Лада Нива 2020

Позашляховик Лада Нива 2020

rg.ru

Під капотом – колишній двигун об'ємом 1,7 л потужністю 83 к.с., що працює в парі з 5-ступінчастою механічною КПП.

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
авто позашляховик Лада ВАЗ Lada бюджетний автомобіль новини
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Гоша Злой
Гоша Злой
просто кошмар) я так ждал новый шедевр о параши....
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Нива уже давно это Шевроле. А здесь показана лада 4×4. Ее новое рлколение будет на платформе нового дастера, и скорее всего его производство перенесут из Москвы в Тольятти. А здесь поеазан фейслифтинг старого поколения. Его пока покупают
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