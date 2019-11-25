Зовсім не така: нова Лада Нива розчарувала дизайном

У мережу просочилися фото Лада Нива 2020 модельного року. При цьому на них зображено вже виробничий екземпляр. Дизайн авто засмутив багатьох, хто чекав новинку.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що АвтоВАЗ готує нове покоління Лада Нива. Йшлося про серійну версію концептуального прототипу 2018 року. В мережі опинилися навіть патентні зображення салону авто.

Фото Lada 4x4 FL просочилися в мережу rg.ru

Єдине, що залишалося невідомим – дата початку виробництва. Власне, виходячи з досить футуристичного дизайну, було очевидно, що найближчим часом новий позашляховик на конвеєр не встане.

Впізнати Лада Нива 2020 можна тільки завдяки протитуманкам rg.ru

Тепер виявилося, що Лада Нива 2020 все ж з'явилася. Назва на даний момент – Lada 4x4 FL. Але це зовсім не той автомобіль, на який чекали. Під виглядом нової моделі від АвтоВАЗу буде продаватися стара Лада Нива з мінімальними змінами.

Таким концептом Лада Нива АвтоВАЗ "дражнив" громадськість lada.ru

Салон прототипу Lada Vision 4x4, м'яко кажучи, відрізняється від серійної машини fips.ru

Варто зазначити, що цей автомобіль випускають з 1977 року. Тепер новий позашляховик Lada Niva 2020 отримав круглі протитуманні фари в передньому бампері – саме по цій деталі найпростіше визначити новинку.

Інший блок управління температурою – очевидне нововведення в салоні Лада 4х4 2020 rg.ru

Змінилася передня панель в салоні. Звісно, з патентними зображеннями Lada Vision 4x4 вона не має нічого спільного, але тут новий щиток приладів й інший блок управління кондиціонером і обігрівом.

Ще одна зміна салону Лада Нива – новий щиток приладів rg.ru

Позашляховик Лада Нива 2020 rg.ru

Під капотом – колишній двигун об'ємом 1,7 л потужністю 83 к.с., що працює в парі з 5-ступінчастою механічною КПП.

Новини Як виглядає новий ВАЗ 2105 після 29 років простою в гаражі

Як розповідав OBOZREVATEL :

На відео показали найдорожчий позашляховик у світі. Його базова вартість – 1 мільйон доларів, але автомобіль може виявитися набагато дорожчим.

Для суперництва з популярним Suzuki Jimny компанія Ford підготувала досить незвичайний позашляховик.

Американські поліцейські отримали цілу партію позашляховиків з гібридними силовими установками.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся