Зовсім інший: новий Hyundai Santa Fe вперше потрапив на фото

Великий кросовер Hyundai Santa Fe вже пережив оновлення. Рестайлінгову модель побачили на дорогах загального користування.

Як з'ясував OBOZREVATEL, південнокорейський автовиробник поспішає оновити один з найбільш популярних кросоверів свого модельного ряду. Навіть з урахуванням того, що Хюндай Санта Фе актуальної генерації з'явився не так давно – в 2018 році.

Hyundai Santa Fe 2020 вперше потрапив до фотошпигунів bobaedream.co.kr

Проте, ринок не стоїть на місці. Наприклад, в сегменті сімейних SUV нещодавно з'явилася нова Toyota Highlander – один з улюблених автомобілів для покупців, які шукають сучасний практичний кросовер. Ось і в Hyundai вирішили набрати обертів.

Новини Дизайн Hyundai Tucson 2020 показали в деталях

На даний момент Santa Fe 2020 схований під щільним камуфляжем. Але головні відмінності від попередньої версії вже очевидні. Незважаючи на те, що в передній частині оптика зберегла двоповерховий характер, денні ходові вогні і головні фари змінили внутрішню графіку. Тепер ці елементи нагадують такі у Hyundai Palisade – нового флагмана бренду в сегменті кросоверів.

Новий Hyundai Santa Fe 2020 нагадуватиме Hyundai Palisade bobaedream.co.kr

Hyundai Palisade – найбільший кросовер бренду hyundai.com

Також помітна збільшена передня решітка, напевно зміни торкнулися і задніх ліхтарів. Але поки невідомо, чи отримають вони нову форму. Корейські ЗМІ навіть повідомляють про збільшену довжину кузова і колісну базу. Отже, новий Hyundai Santa Fe 2020 не обмежиться стилістичними змінами – оновлення торкнеться і конструктивної складової.

На фото Hyundai Santa Fe 2020 добре видно деталі інтер'єру bobaedream.co.kr

Салон Hyundai Palisade послужив зразком для оновлення інтер'єру Santa Fe hyundai.com

На фото видно повністю інший салон – новий кросовер отримав інші передню панель і центральну консоль, яка "перетікає" у високий тунель (в стилі того ж кросовера Хюндай Палісад). Трохи змінилося кермо.

Кросовер Тойота Хайлендер – ключовий суперник для Santa Fe toyota.com

У моторній гамі очікуються бензиновий 2.0 (235 к.с.) і дизельні двигуни на 186 і 202 к.с. У лінійці з'явиться дві гібридні модифікації, одну з яких можна буде підзаряджати.

Купити Хюндай Санта Фе корейські покупці зможуть вже до кінця 2020 року. На інші ринки новинка, ймовірно, вийде трохи пізніше.

Актуальний Hyundai Santa Fe з'явився два роки тому hyundai.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, Hyundai офіційно представила свою відповідь BMW X5 і Audi Q7 в особі преміального кросовера під брендом Genesis.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram