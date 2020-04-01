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1 квітня • оновлено в 11:19
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Зовнішність Nissan X-Trail 2021 розкрита завчасно

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Новий Nissan X-Trail 2021 дебютує до літа цього року, але не виключено, що прем'єра моделі може бути відкладена через кризу, пов'язану з коронавірусом.

Та все ж японці готують модель до виходу на ринок. Бразильська редакція сайту Motor1 опублікувала фотографії автомобіля, подані японським виробником до патентного відомства. Вони повністю розкривають зовнішній вигляд нового X-Trail.

Nissan X-Trail 2021

Nissan X-Trail 2021

motor1.com

Зображення показують, що четверте покоління популярного кросовера не зазнає радикальних змін, хоча відрізнятися від актуальної генерації воно все ж буде. З'являться нові бампери, двоповерхова оптика і більша радіаторна решітка з хромованою крайкою.

Nissan X-Trail 2021

Nissan X-Trail 2021

motor1.com

Разом з зображеннями екстер'єру Nissan X-Trail 2021 було також опубліковано одне фото салону – на ньому показана передня панель машини. Тут також обійдеться без сюрпризів, виділяється хіба що мультимедіа з "крутилками", яка тепер винесена окремим блоком.

Nissan X-Trail 2021

Nissan X-Trail 2021

motor1.com

Nissan X-Trail 2021

Nissan X-Trail 2021

motor1.com

Nissan X-Trail 2021

Nissan X-Trail 2021

motor1.com

По гамі моторів поки мало що відомо. Очікується, що новий Nissan X-Trail отримає кілька гібридних версій, серед яких буде звичайний гібрид (ДВЗ + невеликий акумулятор з підзарядкою під час руху) і плагін-гібрид. Останній, можливо, буде запозичений у Mitsibishi Outlander. Для деяких ринків японський позашляховик також збереже свої нинішні бензинові і дизельні двигуни.

Nissan X-Trail актуального покоління

Nissan X-Trail актуального покоління

global.nissannews.com

Nissan X-Trail актуального покоління

Nissan X-Trail актуального покоління

global.nissannews.com

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що Nissan готує кросовер, який буде меншим і дешевшим за Juke.

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Автор
Віталій Сазонов
Тема
Новини автосвіту
Теги
Nissan нові авто кросовер
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