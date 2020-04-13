Знаменитий Ford 25 років простояв в упаковці: як він виглядає
Ford Mustang – легендарний автомобіль, який заново вписав ім'я американського виробника в історію. Одну з таких машин вдалося зберегти в новому стані протягом 25 років.
Форд Мустанг 1995 року випуску (четверте покоління масл-кара) знайшли в рідкісній модифікації Ford Mustang SVT Cobra R – таких було тільки 250 штук. Один з них зберегли в ідеальному стані. Мабуть, у власника з самого початку був заділ на колекційну цінність машини.
Пробіг становить всього 300 км – дрібниці для такого рідкісного автомобіля. Цілком можливо, що 25 років тому щасливий покупець подолав цю відстань від дилера до будинку на новій машині, щоб замкнути її в гаражі на чверть століття. Тепер Mustang вирішили продати за 55 000 доларів.
Стан автомобіля вдалося зберегти завдяки упаковці, яка залишилася в деяких місцях, включаючи поліетиленовий захист підлогових килимків в салоні Ford Mustang. Машина буквально кричить про те, що вона абсолютно нова!
Зверніть увагу на білосніжний кузов і комбіноване чорно-бежеве оздоблення інтер'єру – всі дорестайлінгові Mustang SVT Cobra R виглядали саме так. Під капотом – V8 об'ємом 5,8 л потужністю 300 к.с., завдяки якому розгін до 100 км / год займає 5,4 с. Максимальна швидкість становить 245 км / год.
Цікаво, що більш ніж два десятиріччя тому покупець віддав за цю машину 37 599 доларів з урахуванням опцій та додаткового обладнання. При цьому базова вартість моделі становила 21 300 дол.
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