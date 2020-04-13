Знаменитий Ford 25 років простояв в упаковці: як він виглядає

Ford Mustang – легендарний автомобіль, який заново вписав ім'я американського виробника в історію. Одну з таких машин вдалося зберегти в новому стані протягом 25 років.

Форд Мустанг 1995 року випуску (четверте покоління масл-кара) знайшли в рідкісній модифікації Ford Mustang SVT Cobra R – таких було тільки 250 штук. Один з них зберегли в ідеальному стані. Мабуть, у власника з самого початку був заділ на колекційну цінність машини.

Новий Ford Mustang виставили на продаж через 25 років carakoom.com

Пробіг становить всього 300 км – дрібниці для такого рідкісного автомобіля. Цілком можливо, що 25 років тому щасливий покупець подолав цю відстань від дилера до будинку на новій машині, щоб замкнути її в гаражі на чверть століття. Тепер Mustang вирішили продати за 55 000 доларів.

Новий Ford Mustang виставили на продаж через 25 років carakoom.com

Новий Ford Mustang виставили на продаж через 25 років carakoom.com

Стан автомобіля вдалося зберегти завдяки упаковці, яка залишилася в деяких місцях, включаючи поліетиленовий захист підлогових килимків в салоні Ford Mustang. Машина буквально кричить про те, що вона абсолютно нова!

Новий Ford Mustang виставили на продаж через 25 років carakoom.com

Зверніть увагу на білосніжний кузов і комбіноване чорно-бежеве оздоблення інтер'єру – всі дорестайлінгові Mustang SVT Cobra R виглядали саме так. Під капотом – V8 об'ємом 5,8 л потужністю 300 к.с., завдяки якому розгін до 100 км / год займає 5,4 с. Максимальна швидкість становить 245 км / год.

Новий Ford Mustang виставили на продаж через 25 років carakoom.com

Новий Ford Mustang виставили на продаж через 25 років carakoom.com

Цікаво, що більш ніж два десятиріччя тому покупець віддав за цю машину 37 599 доларів з урахуванням опцій та додаткового обладнання. При цьому базова вартість моделі становила 21 300 дол.

Новий Ford Mustang виставили на продаж через 25 років carakoom.com

OBOZREVATEL вже розповідав про перший конвеєрний автомобіль – Ford Model T – який вирішили покатати по вулиці через 100 років.

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