Знайти і знешкодити: розбираємося з оплатою штрафів за ПДР

Сергій Іванов Новини 18:00, 11.08.2020

Нагадаємо, що з 1 червня 2020 року в Україні запрацювала система автофіксації порушень ПДР.

В результаті її діяльності лише за перший місяць було оформлено близько 400 тисяч постанов про адміністративні правопорушення. Камери фіксують перевищення швидкості, проїзд на червоне світло, а також рух по смузі громадського транспорту.

ЧИТАЙТЕ: У Києві запрацювали камери фіксації порушень ПДР: адреси, карта, всі деталі

Як перевірити, чи не попалися ви під невсипуще око камер. Зробити це можна кількома способами:

"Електронний кабінет водія". Фото:
obozrevatel.com
В "Електронному кабінеті водія" є докладна інструкція, як ним користуватися. Фото:
obozrevatel.com
Сервіс перевірки адмінправопорушень. Фото:
obozrevatel.com

Встановивши додаток Штрафи ПДД

Додаток дозволяє тільки сплатити штрафи, які вже винесені, а й оперативно отримувати повідомлення про нові постановах або зміни їх статусу. Також в додатку є інформація про розміщення на карті камер автоматичної фіксації порушень ПДР.

Додаток "Штрафи ПДД". Фото:
obozrevatel.com

Встановивши додаток Штрафи UA

Додаток "Штрафи UA". Фото:
obozrevatel.com

Через офіційний Telegram-бот МВС

Офіційний Telegram-бот МВС. Фото:
obozrevatel.com

Нагадаємо, що за перевищення швидкості в Україні передбачені штрафи в розмірі від 255 до 680 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • на дорогах Києва з 00:00 1 червня заробили 20 камер автоматичної фіксації порушень ПДР. Вони будуть вимірювати тільки швидкісний режим руху транспорту на дорогах і в разі виявлення правопорушення автоматично його фіксувати.

  • Перевищення швидкості руху буде каратися штрафом, на сплату якого дається 30 днів: більш ніж на 50 км / ч – 510 грн, від 20 до 50 км / ч – 255 грн.

  • Штраф зменшується на 50%, якщо він сплачений протягом 10 банківських днів з моменту отримання постанови.

  • Перший порушник потрапив на камери в Солом'янському районі Києва. Це була жінка, яка перевищила швидкість на 5 км.

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