Знайти і знешкодити: розбираємося з оплатою штрафів за ПДР

Оплачуємо штрафи за ПДР: швидко і просто. Фото: racfoundation.org.
Нагадаємо, що з 1 червня 2020 року в Україні запрацювала система автофіксації порушень ПДР.
В результаті її діяльності лише за перший місяць було оформлено близько 400 тисяч постанов про адміністративні правопорушення. Камери фіксують перевищення швидкості, проїзд на червоне світло, а також рух по смузі громадського транспорту.
ЧИТАЙТЕ: У Києві запрацювали камери фіксації порушень ПДР: адреси, карта, всі деталі
Як перевірити, чи не попалися ви під невсипуще око камер. Зробити це можна кількома способами:
За допомогою Електронного кабінету водія
"Електронний кабінет водія". Фото: obozrevatel.com
В "Електронному кабінеті водія" є докладна інструкція, як ним користуватися. Фото: obozrevatel.com
За допомогою Сервісу перевірки адмінправопорушень
Сервіс перевірки адмінправопорушень. Фото: obozrevatel.com
Встановивши додаток Штрафи ПДД
Додаток дозволяє тільки сплатити штрафи, які вже винесені, а й оперативно отримувати повідомлення про нові постановах або зміни їх статусу. Також в додатку є інформація про розміщення на карті камер автоматичної фіксації порушень ПДР.
Додаток "Штрафи ПДД". Фото: obozrevatel.com
Встановивши додаток Штрафи UA
Додаток "Штрафи UA". Фото: obozrevatel.com
Через офіційний Telegram-бот МВС
Офіційний Telegram-бот МВС. Фото: obozrevatel.com
Нагадаємо, що за перевищення швидкості в Україні передбачені штрафи в розмірі від 255 до 680 грн.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
на дорогах Києва з 00:00 1 червня заробили 20 камер автоматичної фіксації порушень ПДР. Вони будуть вимірювати тільки швидкісний режим руху транспорту на дорогах і в разі виявлення правопорушення автоматично його фіксувати.
Перевищення швидкості руху буде каратися штрафом, на сплату якого дається 30 днів: більш ніж на 50 км / ч – 510 грн, від 20 до 50 км / ч – 255 грн.
Штраф зменшується на 50%, якщо він сплачений протягом 10 банківських днів з моменту отримання постанови.
Перший порушник потрапив на камери в Солом'янському районі Києва. Це була жінка, яка перевищила швидкість на 5 км.