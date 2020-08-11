Знайти і знешкодити: розбираємося з оплатою штрафів за ПДР

Оплачуємо штрафи за ПДР: швидко і просто. Фото: racfoundation.org.

Нагадаємо, що з 1 червня 2020 року в Україні запрацювала система автофіксації порушень ПДР.

В результаті її діяльності лише за перший місяць було оформлено близько 400 тисяч постанов про адміністративні правопорушення. Камери фіксують перевищення швидкості, проїзд на червоне світло, а також рух по смузі громадського транспорту.

ЧИТАЙТЕ: У Києві запрацювали камери фіксації порушень ПДР: адреси, карта, всі деталі

Як перевірити, чи не попалися ви під невсипуще око камер. Зробити це можна кількома способами:

За допомогою Електронного кабінету водія

"Електронний кабінет водія". Фото: obozrevatel.com

В "Електронному кабінеті водія" є докладна інструкція, як ним користуватися. Фото: obozrevatel.com

За допомогою Сервісу перевірки адмінправопорушень

Сервіс перевірки адмінправопорушень. Фото: obozrevatel.com

Встановивши додаток Штрафи ПДД

Додаток дозволяє тільки сплатити штрафи, які вже винесені, а й оперативно отримувати повідомлення про нові постановах або зміни їх статусу. Також в додатку є інформація про розміщення на карті камер автоматичної фіксації порушень ПДР.

Додаток "Штрафи ПДД". Фото: obozrevatel.com

Встановивши додаток Штрафи UA

Додаток "Штрафи UA". Фото: obozrevatel.com

Через офіційний Telegram-бот МВС

Офіційний Telegram-бот МВС. Фото: obozrevatel.com

Нагадаємо, що за перевищення швидкості в Україні передбачені штрафи в розмірі від 255 до 680 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL :