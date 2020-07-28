Знайшли $300 000: поліція "накрила" склад з автомобільними деталями

У штаті Каліфорнія (США) поліція виявила склад з 2000 краденими автомобільними запчастинами. Крім того, злочинці залишили $300 000 готівкою.

Основне поле діяльності зловмисників – каталітичні нейтралізатори вихлопних систем, які вони просто вирізали з автомобілів на вулиці. Найбільше постраждали власники гібридних авто, і на це є причина.

Злодії зрізали нейтралізатори для того, щоб продавати цінні метали, які в них містяться – паладій та родій. Ціни на них останнім часом різко підскочили.

$300 000, які знайшла поліція під час обшуку. Фото: drom.ru

Гібридні автомобілі представляли для злочинців найбільший інтерес, тому що в них вихлопи чистіші завдяки спільній роботі ДВЗ і електромотору. Через це паладій і родій залишаються в кращому стані.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, електромобіль Tesla за допомогою спеціального режиму допоміг знайти вкрадений спорткар Porsche.