Знайомимося з оновленим седаном Honda Civic 4D

Популярний седан Honda Civic 4D в цьому році сталося чимало змін.

Зовні дізнатися новинку можна по іншому передньому бампері і контрастним легкосплавними дисками з оригінальним малюнком. Агресивний дизайн підкреслює спортивний характер моделі.

Покупцям пропонується 1,6-літровий бензиновий мотор з технологією i-VTEC потужністю 125 к.с., який працює з безступінчатим варіатором CVT. Цей тандем забезпечує високу паливну економічність і комфорт в будь-яких дорожніх умовах.

2020 Honda Civic 4D. фото: honda.ua

У салоні з'явилася нова електронна панель приладів DII з діагоналлю 7 дюймів. За інформаційно-розважальні функції відповідає сучасна мультимедійна система Honda Connect з 7-дюймовим дисплеєм, 3-ма портами USB, 6-у динаміками і підтримкою Apple CarPlay та Andoid Auto.

2020 Honda Civic 4D. фото: honda.ua

Завдяки великій колісній базі Honda Civic 4D забезпечує максимальний комфорт як для водія, так і для всіх пасажирів. А за обсягом багажника цей седан є одним з лідерів в класі, – він дозволяє взяти з собою в дорогу до 519 л поклажі. Якщо ж необхідно перевести довгоміри або більш великогабаритні вантажі, спинку заднього дивана можна скласти частково або повністю. Невелика висота і широкий отвір дозволять максимально полегшити процес навантаження-розвантаження багажу.

2020 Honda Civic 4D. фото: honda.ua

Оновлений Honda Civic 4D доступний в офіційній дилерській мережі Хонда. Вартість новинки – від 653 900 грн. Автомобіль можна придбати як за повну вартість, так і на вигідних умовах кредитування, підготовлених в рамках програми Honda Finance.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, хетчбек Civic Type R Limited Edition встановив новий рекорд.