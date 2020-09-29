Знайдено звалище з майже новими Audi, Bentley і Porsche

У мережі з'явилися фото вражаючою автомобільної звалища. В цілому на ньому перебуває близько 200 машин, велика частина з яких – це суперкари останніх років, причому в повністю робочому стані.

Як видно на фото, серед кинутих авто – Audi R8, Bentley Flying Spur, Porsche Panamera, Chevrolet Corvette, Aston Martin V8 Vantage. Незвичайне кладовище знаходиться поблизу міста Ченду в Китаї, відзначає Carakoom.

Звалище з суперкарами в Китаї. Фото: carakoom.com

Така нелегка доля спіткала автомобілі через дії їхнього ж власника, господаря автосалону. З чуток, він був не чистий на руку – брав у клієнтів гроші за покупку автомобіля, але часто затримував доставку товару або ж зовсім його не привозив.

Звалище з суперкарами в Китаї. Фото: carakoom.com

Звалище з суперкарами в Китаї. Фото: carakoom.com

У підсумку, самого підприємця заарештували, а автомобілі конфіскували, і поки йдуть слідчі дії, машини так і будуть стояти під відкритим небом. На жаль, деякі автомобілі вже почали іржавіти.

Звалище з суперкарами в Китаї. Фото: carakoom.com

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що старі рвані сидіння від автомобіля оцінили в 90 000 доларів.