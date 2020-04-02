Головна Новини
2 квітня • оновлено в 11:21
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини

Знайдено унікальний УАЗ-452, на базі якого створили бібліотеку

903
Читати матеріал російською

Старий УАЗ-452, багатьом більше відомий як УАЗ Буханка, в далекому 1986 році отримав дивовижну модифікацію. Фінська компанія Kiitokori Oy створила на базі мінівена мобільну бібліотеку.

Дивно, але в ті часи комусь таке рішення дійсно здавалося необхідним. Проте, Kiitokori Oy досі займається розробкою подібних "автомобілів". А також пересувних дитячих садків та інших спеціальних транспортних засобів.

УАЗ 452 від Kiitokori Oy зовсім не нагадував стандартну модель

УАЗ 452 від Kiitokori Oy зовсім не нагадував стандартну модель

carakoom.com

Повертаючись до унікального УАЗу, автомобіль отримав зовсім інший кузов. Округлі панелі, натхненні дизайном Volkswagen T1, замінили пласкими елементами простого дизайну. Змінилося розташування передніх фар, а вітрове скло стало більшим.

Kiitokori Oy розробила ще кілька мобільних бібліотек

Kiitokori Oy розробила ще кілька мобільних бібліотек

kiitokori.fi

Для збільшення простору салону дах підняли. Підозрюємо, інтер'єр автомобіля також повністю замінили. Однак фото салону УАЗ 452 в такому особливому виконанні немає. Швидше за все, ТЗ підготували в єдиному екземплярі.

ЧИТАЙТЕ: Новий УАЗ збирають по шматках: в мережі показали дивні деталі

Так виглядає всередині більш сучасний проєкт пересувної бібліотеки

Так виглядає всередині більш сучасний проєкт пересувної бібліотеки

kiitokori.fi

Нагадаємо, OBOZREVATEL вже розповідав про незвичайний УАЗ, в який встановили двигун від літака.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
УАЗ ретро авто
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Авто Новини

Коронавірус. Найважливіше

Новини авто

Топпублікації

Топблоги