Знайдено унікальний УАЗ-452, на базі якого створили бібліотеку

Старий УАЗ-452, багатьом більше відомий як УАЗ Буханка, в далекому 1986 році отримав дивовижну модифікацію. Фінська компанія Kiitokori Oy створила на базі мінівена мобільну бібліотеку.

Дивно, але в ті часи комусь таке рішення дійсно здавалося необхідним. Проте, Kiitokori Oy досі займається розробкою подібних "автомобілів". А також пересувних дитячих садків та інших спеціальних транспортних засобів.

УАЗ 452 від Kiitokori Oy зовсім не нагадував стандартну модель carakoom.com

Повертаючись до унікального УАЗу, автомобіль отримав зовсім інший кузов. Округлі панелі, натхненні дизайном Volkswagen T1, замінили пласкими елементами простого дизайну. Змінилося розташування передніх фар, а вітрове скло стало більшим.

Kiitokori Oy розробила ще кілька мобільних бібліотек kiitokori.fi

Для збільшення простору салону дах підняли. Підозрюємо, інтер'єр автомобіля також повністю замінили. Однак фото салону УАЗ 452 в такому особливому виконанні немає. Швидше за все, ТЗ підготували в єдиному екземплярі.

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Так виглядає всередині більш сучасний проєкт пересувної бібліотеки kiitokori.fi

Нагадаємо, OBOZREVATEL вже розповідав про незвичайний УАЗ, в який встановили двигун від літака.

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