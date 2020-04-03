Знайдено секретний склад з легендарними моделями Renault

Компанія Renault має кілька вражаючих музеїв, проте є як мінімум одне місце, куди потрапити "простим смертним" не так просто. Тому знає про нього мало хто.

Як пише видання auto.cz кілька днів тому в соцмережах з'явилися фотографії "невідомого складу" компанії Renault, де зберігаються безліч старих легенд французької марки, причому як серійних машин, так і гоночних. Останні представлені навіть болідами Формули 1, які використовувалися заводською командою Рено і надавалися в користування стороннім командам. Наприклад, тут є машини, на яких виступали Міхаель Шумахер, Ален Прост, Фернандо Алонсо та ін. легендарні гонщики.

Секретний склад Renault auto.cz

Так що ж це за місце? Відповідь дали користувачі мережі в коментарях: виявилося, що цей склад дійсно належить Renault, і знаходиться він недалеко від заводу компанії у французькому місті Флен (це підприємство, до речі, було відкрито ще у 1952 році).

Секретний склад Renault auto.cz

Цей склад і справді є в якійсь мірі закритим: повідомляється, що на ньому зберігаються автомобілі, які Renault періодично виставляє на різних виставках та історичних гонках по всій Європі, особливо у Франції. Звичайну публіку сюди не пускають – лише зрідка відвідати "музей" вдається обраним членам клубу Renault та автомобільним журналістам.

Секретний склад Renault auto.cz

Проте, ознайомитися з "експозицією" все ж може будь-хто – велика фотогалерея це дозволяє.

Секретний склад Renault auto.cz

Секретний склад Renault auto.cz

Секретний склад Renault auto.cz

Секретний склад Renault auto.cz

Секретний склад Renault auto.cz

Секретний склад Renault auto.cz

Секретний склад Renault auto.cz

Секретний склад Renault auto.cz

Секретний склад Renault auto.cz

Секретний склад Renault auto.cz

Секретний склад Renault auto.cz

Секретний склад Renault auto.cz

Секретний склад Renault auto.cz

Секретний склад Renault auto.cz

Секретний склад Renault auto.cz

Секретний склад Renault auto.cz

Секретний склад Renault auto.cz

Секретний склад Renault auto.cz

Секретний склад Renault auto.cz

Секретний склад Renault auto.cz

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