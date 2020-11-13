Знайдено рішення проблеми обмерзання та запітніння фар в авто

Науково-виробнича компанія Canatu з Фінляндії запропонувала боротися із запотівання обмерзанням фар автомобіля за допомогою своєї останньої розробки – прозорої плівки, що підігрівається. Призначено ноу-хау для сучасної світлодіодним оптики, для якої дана проблема характерна найбільше.

Розвиток науки і технологій дозволило автомобільним фарам перетворитися з традиційних галогенок на світлодіоди. У порівнянні з іншими лампами, світлодіоди не тільки мають більш низьку вихідну потужність, меншу робочу температуру і більш тривалий термін служби, вони ще й більш ефективно світять. Однак світлодіодні фари мало підходять для країн з холодним кліматом, оскільки не виробляють достатньої кількості тепла для відтавання головної оптики на морозі. У зв'язку з цим Canatu вирішила запропонувати нагрівальну плівку, принцип роботи якої, по суті, схожий з підігрівом керма, стекол або ж дзеркал, йдеться в ролику виробника, розміщеного на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Фіни вирішили боротися з запотівання фар за допомогою нагріву Скріншот відео

Класичний же підігрів, між тим, розміщувати на фарах не можна, оскільки лінзи LED-фар виготовляють не із справжнього скла, а полікарбонату, який під впливом високих температур може потріскатися або оплавитися.

Рішення фінів являє собою ковпак, зроблений з термостійкого полімерного матеріалу. До нього, в свою чергу, прикріплені точки підігріву, завдання яких – не допускати появи на фарах конденсату і кірки льоду, а також нашарування снігу. Вся конструкція повністю прозора.

Також таку плівку можна прикріпити, наприклад, на датчики парктроника, що дозволить уникнути його забруднення і, як наслідок, зменшити ризик ДТП.

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