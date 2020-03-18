Знайдено нові позашляховики Ford, які закинули 15 років тому

Якимось чином десяток новеньких позашляховиків Ford простояли без руху як мінімум 15 років. Про незвичайну історію забутих машин дізналися західні ЗМІ.

Як з'ясував OBOZREVATEL, партію повнорозмірних позашляховиків Ford Excursion з нульовим пробігом виявили на одному зі складів у Дубаї, ОАЕ. З власником автомобілів зв'язатися не вдалося, тому було припущено, що автомобілі простояли не менше 15 років, оскільки модель Excursion зняли з виробництва ще у 2005 році.

Покинуті позашляховики Ford David Chambers, facebook.com

В ангарі знайшли 10 позашляховиків Ford – чотири з них чорного кольору, ще стільки ж – білого, плюс дві моделі у піщаному забарвленні. Є відмінності і у модифікаціях: вісім з них оснащені 6,8-літровим бензиновим атмосферником V10 на 310 к.с., інші два – дизелем V8 6.0 Power Stroke потужністю 325 к.с.

Покинуті позашляховики Ford David Chambers, facebook.com

Абсолютно у кожного позашляховика, представленого в "колекції", немає пробігу, при цьому машини були накриті плівкою, яка вже встигла покритися пилом.

Швидше за все, власник придбав ці машини на замовлення, оскільки за всі шість років виробництва Ford Excursion не поставлявся на Близький Схід. Партія обійшлася йому приблизно у 500 000 доларів, оскільки тоді дана модель коштувала в межах 40 000 – 50 000 доларів в залежності від версії і комплектації.

Ford Excursion - найбільший позашляховик Ford у 1999-2005 рр. Двигуни - бензинові і дизельні V8 і V10, конструкція - рамна cars.com

Вочевидь, що якщо господар захоче продати свої Ford Excursion, він може на них непогано заробити: зараз на вторинному ринку такі машини виставляють приблизно за 40 000 доларів, за умови, що автомобіль перебуває в хорошому стані. В даному ж випадку мова йде про повністю новы позашляховики, тому, напевно, коштувати вони будуть помітно дорожче. Втім, не виключено, що власник не потребує грошах, так що Форди можуть простояти в такому вигляді ыще не один рік.

При цьому якщо автомобілі не пройшли процедуру консервації, у них вже вийшла з ладу паливна система і зіпсувалися шини, плюс необхідна заміна "витратних матеріалів".

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