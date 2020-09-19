Знайдено авто, яке вже з заводу оснащується вбудованим пилососом

Вивчаючи інформацію на просторах інтернету, Auto Oboz виявив цікаву деталь – на ринку є як мінімум одна машина, яка вже з заводу оснащується вбудованим пилососом.

Це мінівен Honda Odyssey, який мають хороший попит в США. У свіжих моделях останніх років і більш дорогих комплектаціях Touring і Elite Odyssey має вбудований пилосос, який розташовується збоку в багажнику.

Honda Odyssey - автомобіль, який оснащений вбудованим пилососом. Фото: cars.usnews.com

Вакуумний шланг витягується на 2,5 м і може дотягнутися до всіх частин салону автомобіля. Пилосос може працювати до восьми хвилин без запуску двигуна, споряджається двома насадками, змінним фільтром і мішками. Він може працювати навіть без мішка – в такому випадку всмоктатися вміст викидається з автомобіля.

Honda Odyssey - автомобіль, який оснащений вбудованим пилососом. Фото: cars.usnews.com

Honda Odyssey - автомобіль, який оснащений вбудованим пилососом. Фото: cars.usnews.com

Honda Odyssey - автомобіль, який оснащений вбудованим пилососом. Фото: cars.usnews.com

До слова, в США Honda Odyssey коштує від 31,8 тис. до 47,8 тисяч доларів.

Honda Odyssey - автомобіль, який оснащений вбудованим пилососом. Фото: cars.usnews.com

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