Знахідка на мільйон: у гаражі виявили 60-річний Mercedes-Benz

В американському штаті Індіана в гаражі було виявлено забутий на довгі 44 роки Mercedes-Benz 300 SL 1960 випуску.

1960 Mercedes-Benz 300 SL Roadster gullwingmotorcars.com

Власник автомобіля придбав легендарний родстер SL в 1976 році в передмісті Чикаго, але поїздив на ньому недовго. Він поставив купе в гараж і з тих пір не виїжджав на ньому. За 16 років автомобіль "накатав" по американських дорогах всього 23429 км.

1960 Mercedes-Benz 300 SL Roadster gullwingmotorcars.com

Родстер SL першого покоління випускався в період з 1957 по 1963 рік. За цей час було виготовлено всього 1858 автомобілів, причому в 1960-му виготовили всього 249 примірників в такому кузові.

1960 Mercedes-Benz 300 SL Roadster gullwingmotorcars.com

Спочатку машина мала рідкісний сіро-синій колір, а салон був синій. Пізніше автомобіль перефарбували в сріблястий колір, а салон обшили чорною шкірою.

1960 Mercedes-Benz 300 SL Roadster gullwingmotorcars.com

1960 Mercedes-Benz 300 SL Roadster gullwingmotorcars.com

1960 Mercedes-Benz 300 SL Roadster gullwingmotorcars.com

Середня вартість родстера SL першої генерації сьогодні становить 1,1-1,7 млн. доларів. Рідкісну знахідку оцінили в $1095000.

Як писав раніше OBOZREVATEL, кілька місяців тому аналогічний родстер, требюующій набагато більш серйозної реставрації, продали за $ 800 000

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